El mensaje de Nico Vázquez a su novia que hizo morir de envidia a Gime Accardi

El año 2025 fue un periodo de grandes cambios para el actor Nico Vázquez. En el ámbito profesional, la adaptación de Rocky en calle Corrientes se destacó como uno de los ciclos más cruciales de su carrera. El mismo Vázquez definió este proyecto como uno de los más importantes, implicando incluso viajes a Filadelfia para meterse en personaje.

Este proyecto tomó una dimensión personal debido a su coprotagonista, Dai Fernández. La relación entre Vázquez y Fernández surgió luego de que el actor confirmara su separación de Gime Accardi a mitad de año, tras 18 años de relación. Dicha ruptura estuvo rodeada de rumores de infidelidades. Posteriormente, se confirmó que la actriz le había sido infiel a Vázquez. Aunque la pareja pidió que el tema no siguiera siendo polémica, semanas después se hizo pública la flamante relación entre el actor de Rocky y su coprotagonista, Dai Fernández. Durante este periodo de transición, Gonzalo Gerber rompió el silencio tras el nuevo vínculo de Nicolás Vázquez y Dai Fernández.

Ahora, con Gime Accardi en el pasado y la primera temporada de Rocky finalizada, Nico Vázquez celebró su presente profesional y dedicó emotivas palabras a su nueva pareja.

El actor relató el éxito de la obra: “Los esperamos en el 2026. La primera temporada fue una locura: todas las salas explotadas, cada función llena. Gracias al público por hacer de # ROCKY la obra más vista del país. Se trabajó muchísimo para lograrlo: dos productoras unidas, RGB con Gustavo Yankelevich a la cabeza y Preludio conmigo y un equipo de producción único y más de 90 personas dejando el alma en cada área cada noche para que el público se levante a aplaudir sin parar”.

Luego, continuó con una efusiva declaración de admiración hacia Fernández: “Los quiero mucho. Además, para mí es un placer inmenso protagonizar esta obra junto a Dai , una actriz brillante, talentosa, humilde y sensible”.

Vázquez también elogió a sus compañeros y a la dirección: “Y un lujo estar acompañado por todo este elenco extraordinario, donde cada uno está excelente en su personaje. Y me da un orgullo enorme dirigir esta obra junto, a Mariano de María, uno de los mejores directores de la Argentina: a quien amo y admiro”.

Para finalizar, el actor demostró su cariño por la adaptación teatral y el futuro del proyecto: “Me emociona profundamente que esta historia haya encontrado tanto lugar en el teatro argentino. Y lo que viene, es todavía más grande. Vamos por más. Prepárense: esto recién comienza. Se festejó como corresponde. Hay equipo. Aguante Rocky. Aguante el teatro”.