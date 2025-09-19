El MPBAFR exhibirá una muestra de estudiantes de Artes Visuales de la UNSJ

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR), dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, presentará la muestra "Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico". La exposición, que se inaugurará el viernes 19 de septiembre a las 19 horas, está integrada por trabajos de estudiantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Artes Visuales de la UNSJ.

La muestra reúne producciones artísticas realizadas en diversas cátedras como Teatro, Pintura, Cine, Textilería, Escultura, Grabado e Impresión, Literatura y Diseño Gráfico, correspondientes a primero, segundo y tercer año de dichas carreras. Las obras expuestas establecen un diálogo con la vida cotidiana, los proyectos personales de los estudiantes y la realidad social, reflejando los procesos creativos y de aprendizaje.

Esta iniciativa forma parte de una política de fomento a la producción artística local y de reconocimiento a las instituciones que promueven la formación profesional en artes visuales en la provincia. Mediante esta acción, el MPBAFR consolida su vínculo con el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, generando un espacio de intercambio y articulación que permite visibilizar el trabajo de los estudiantes universitarios.

"Poéticas que crean comunidad" se configura como una exposición que promueve el trabajo colaborativo, da visibilidad a los procesos de creación inherentes a la formación académica y propicia un ámbito de reflexión en torno al arte y la educación. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre, con entrada gratuita, de martes a domingo en el horario de 12 a 20 horas.