El gobernador Marcelo Orrego recorrió la construcción del nuevo Instituto Odontológico, una obra clave para fortalecer la red sanitaria provincial y mejorar la atención bucal en San Juan. Durante la visita, dialogó con el equipo técnico y observó distintos frentes en ejecución, con especial énfasis en la infraestructura, las instalaciones de alta complejidad y los sistemas de sostenibilidad del edificio.

El ingeniero civil José Lambert, responsable del proyecto, explicó que el nuevo instituto contará con cerca de 4.000 m² distribuidos en tres niveles —planta baja, primer piso y segundo piso— además de un subsuelo de 300 m² donde se concentran instalaciones esenciales para el funcionamiento. “En el subsuelo tenemos todo lo que es termomecánica y gases medicinales, que son el fuerte del Instituto”, señaló.

Uno de los aspectos destacados del edificio es su diseño sustentable. En el último nivel se instaló una estructura metálica cubierta con paneles aislantes de 80 mm para mejorar el comportamiento térmico y reducir el consumo energético. También se utilizó mampostería de bloque cerámico hueco de doble pared, pensada para optimizar la aislación y hacer más eficiente el uso de los sistemas de climatización.

El proyecto incorpora además tragaluces y patios internos que permiten el ingreso de luz natural, reduciendo el uso de iluminación artificial durante el día. A esto se suma un sistema de recirculación de agua, que aporta a la autosustentabilidad del edificio.

Actualmente, la obra registra un 47% de avance. Según informó Lambert, se encuentran atravesando uno de los picos de actividad, con 75 trabajadores en obra. El próximo pico se dará entre enero y febrero, cuando se intensifiquen las tareas vinculadas a termomecánica, gases medicinales, electricidad y la puesta en marcha de la subestación eléctrica.

Respecto a los sistemas de gases medicinales, el ingeniero detalló que “todas las instalaciones pasan por pruebas de hermeticidad, funcionamiento y puesta en marcha, lo que garantiza que el edificio se entregue con los sistemas operando correctamente y con los niveles de seguridad requeridos”.

El gobernador Orrego destacó la importancia del proyecto, asegurando que el nuevo Instituto Odontológico permitirá “mejorar la atención, ampliar la capacidad operativa y ofrecer un servicio moderno, accesible y de calidad para todos los sanjuaninos”. Una vez en funcionamiento, el centro se convertirá en referencia provincial en diagnóstico, tratamientos y emergencias odontológicas.