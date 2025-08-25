Con la mira puesta en las elecciones legislativas de 2025, el municipio de Chimbas lanzó una insólita y directa acusación contra el oficialismo provincial. A través de una serie de comunicados oficiales, la comuna denunció la acumulación de residuos y daños en plazas que, curiosamente, fueron escenario de festejos por el Día del Niño organizados por dirigentes vinculados al oficialismo provincial. La "guerra de la basura" es el primer round de una contienda electoral que ya empezó a calentar la provincia.

El conflicto escaló a nivel público luego que desde Chimbas, con su sello institucional, emitiera tres comunicados que apuntaban a la falta de limpieza y los daños sufridos en las plazas de los barrios Andacollo VI, Chimbas I y Centenario. La denuncia, aunque genérica, no dejó lugar a dudas sobre el destinatario: en esos mismos puntos se habían realizado "chocolatadas" de gran convocatoria, organizadas por referentes del oficialismo provincial en el marco del Día del Niño.

Esta movida, aparentemente trivial, se enmarca en la incipiente campaña electoral para las Legislativas de 2025. Fabián Gramajo está ubicado en el tercer lugar de la boleta de titulares de Fuerza San Juan, el frente peronista que buscará recuperar terreno frente al actual oficialismo provincial. La acusación de "mugre" se lee, entonces, como una estrategia para marcar la cancha y criticar a la gestión opositora que ya desembarcó en su territorio.

La respuesta de las filas del orreguismo no se hizo esperar. Enzo Cornejo, presidente del PRO y uno de los principales dirigentes del oficialismo, fue el primero en salir a responder. "Me sorprenden los comunicados y la coincidencia de que sean varias las plazas dañadas. Las plazas son de los vecinos, qué mejor que puedan ser escenario para celebrar junto a los pequeños, sin importar quién la organice, sea el municipio o un privado", afirmó Cornejo, buscando despolitizar la situación y mostrar una cara conciliadora.

Cornejo fue más allá en sus declaraciones, buscando posicionar a su espacio como el de "la nueva política". "Estamos en tiempos electorales, pero no debemos dejar de lado el sentido común y la empatía, la política cambió, necesita de candidatos humanizados, y es lo que hoy estamos mostrando con la Gestión provincial de nuestro gobernador Marcelo Orrego y hoy con su equipo que busca defender los intereses de San Juan en el Congreso", sostuvo. Con estas palabras, el dirigente del PRO insinuó que la queja de Chimbas es parte de una "vieja política" de confrontación innecesaria.

Aunque los comunicados del municipio de Chimbas hablaban de una "acumulación de residuos y daños", no se detalló la gravedad de la basura ni la magnitud de los destrozos. La denuncia se mantuvo en un tono general, sin adjuntar pruebas contundentes ni un informe que permita evaluar la situación real. Sin embargo, la tensión política ya está instalada.

Se estima que en cada uno de los festejos hubo una concurrencia de aproximadamente 800 personas, entre adultos y niños, lo que evidencia la gran movilización que están comenzando a generar en los barrios. El operativo político ya está en marcha, y la "guerra de la basura" parece ser solo la primera chispa en una contienda que promete ser intensa.