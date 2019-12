El Presidente compartió una merienda con jubilados en la Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández ratificó esta tarde su compromiso con los jubilados, al señalar a un grupo de la tercera edad, con quienes compartió una merienda en la Casa de Gobierno, que "vamos a priorizar a los que están en el pozo de la pobreza y fueron abandonados por el Estado".



En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, Fernández recibió a los jubilados, pertenecientes a distintos centros que los agrupan en el partido bonaerense de Hurlingham, con quienes dialogó y luego compartió una merienda.



Previamente, los visitantes, quienes se encontraban acompañados por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, realizaron una recorrida por el Salón Blanco y por otros salones y dependencias de la Casa de Gobierno.



En el encuentro con Fernández, los jubilados le regalaron tortas y pastelitos, en tanto que el presidente les manifestó que la prioridad estará puesta en "los que están en el pozo de la pobreza y fueron abandonados por el Estado", se informó oficialmente.



Durante la conversación, uno de los visitantes le señaló a Fernández que "se nota que en pocos días las cosas están cambiando. Le deseamos a usted lo mejor, mucha fuerza y que los éxitos se sientan pronto", agrega la información.



Luego de la reunión, la tesorera del Centro de Jubilados y Pensionados Atepam, de la localidad de Villa Tesei, Susana Tute de Kreuzer, dijo a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno que "fue un encuentro espectacular, muy lindo y emocionante; me gustó mucho".



Agregó que "charlamos de todo lo que se puede hacer y nosotros le agradecimos. Por ser jubilados nosotros necesitamos el apoyo de él", y que los visitantes le expresaron su respaldo a la nueva gestión, pero que no se conversó sobre el tema de los medicamentos, "que es muy importante para nuestra edad, porque simplemente no surgió".



El Presidente "nos dijo que se iba a ocupar en general de los que más necesitan, que era su prioridad, y que iba a hacer lo posible para mejorar (el haber jubilatorio) pero no se refirió a montos", indicó.