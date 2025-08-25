La tarde-noche del 24 de agosto de 2025 en Brandsen 805 fue de celebración para los hinchas de Boca, que disfrutaron de un triunfo 2-0 ante Banfield por la sexta jornada del Torneo Clausura. Uno de los protagonistas de la jornada fue Edinson Cavani, quien no solo selló la victoria con su gol, sino que también protagonizó un momento que captó la atención de las cámaras.

Tras el pitazo final del árbitro Nicolás Lamolina, Cavani permaneció en el centro del campo y recibió una llamada telefónica que no pasó desapercibida. El propio delantero uruguayo confirmó que al otro lado de la línea estaba Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. "Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo", expresó Cavani, ex atacante de la selección de Uruguay. "Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también", añadió Cavani en una entrevista con El Canal de Boca.

Publicidad

El gol de Cavani fue particularmente significativo, ya que puso fin a una breve sequía en medio de las críticas que había recibido el número 10 por su bajo rendimiento. De hecho, el gol ante Banfield fue apenas el cuarto de Cavani en lo que va del año, habiendo marcado solo dos veces en el Torneo Apertura y otro tanto en la Copa Argentina. El uruguayo había roto una racha de tres partidos sin convertir con este tanto, una cifra modesta que, en un contexto donde Boca acumulaba 12 partidos sin ganar, había intensificado la presión sobre él. Cavani reconoció que, más allá de lo personal, "lo que importa es que el equipo gane" y que "el grupo se está haciendo cada vez más sólido".

Con este resultado, Boca Juniors encadenó su segunda victoria consecutiva y se ubicó en zona de clasificación tanto para los octavos de final del torneo local como en la tabla anual rumbo a la próxima Copa Libertadores. El próximo compromiso del Xeneize será el domingo 31 de agosto a las 14:30 frente a Aldosivi en Mar del Plata.