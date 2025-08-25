Un patrullero con sirenas y luces encendidas generó un choque múltiple en la esquina de las calles Mendoza y Neuquén en Chimbas el domingo por la tarde. El incidente involucró a cuatro vehículos y resultó en la hospitalización de un bebé de un año y su madre, quien se encuentra embarazada de 19 semanas, además de otras cuatro personas. Desde la Policía, se afirmó que el móvil policial se estaba dirigiendo a un hecho delictivo.

El siniestro se desencadenó cuando el patrullero –un Chevrolet Cruze–, conducido por el cabo Evan Saroca y acompañado por el cabo Cristian Guzmán, circulaba por Neuquén de Este a Oeste, rumbo a un procedimiento. Al llegar a la esquina de calle Mendoza, el vehículo policial fue impactado en la parte trasera del lado izquierdo por una motocicleta KTM 200cc, cuyo conductor se desconoce su nombre y que estaba inconsciente tras el accidente. A raíz de este primer impacto, el patrullero hizo un trompo y terminó golpeando a dos motocicletas que se encontraban en el otro carril de calle Neuquén, esperando el paso del semáforo.

En una de esas motocicletas viajaba una pareja, identificada como Enzo Elizondo, de 28 años, y Emily María Escudero, de 29, junto a su hijo de un año. Además, Escudero está embarazada de 19 semanas. Desde la Justicia, se informó que toda la familia fue enviada al hospital y que aún se encuentran internados. El bebé sufrió politraumatismos leves y está fuera de peligro, mientras que la madre también sufrió golpes y se espera el parte médico para confirmar el estado de su embarazo. El conductor de la motocicleta KTM, quien chocó inicialmente al patrullero, se llevó la peor parte con múltiples lesiones, aunque su vida no correría riesgo.

El conductor del patrullero, Evan Saroca, también se encuentra internado, presentando politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneal. El sexto herido, el conductor de la otra moto que estaba al lado de la pareja, fue enviado al nosocomio pero dado de alta a las pocas horas.