Rubén “El Cuchillo” Díaz fue detenido este domingo en el paso fronterizo Horcones, en Mendoza, cuando intentaba regresar desde Chile. La detención se dio en el marco de una investigación por robos reiterados de ruedas de auxilio en San Juan, causa por la que Díaz era considerado uno de los principales sospechosos y estaba prófugo desde hacía casi una semana. De la banda que integraba, solo hay un prófugo, que a su vez sería el líder del grupo y seis arrestados e imputados.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de San Juan, en coordinación con fuerzas de Mendoza, y se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez Diego Sanz en el marco del expediente que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad por el accionar de la banda conocida como Los Robarruedas. La detención de Díaz se sumó a las medidas adoptadas en un megaoperativo realizado el martes 19 del corriente mes, donde se llevaron a cabo siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Juan.

Ese operativo concluyó con la detención de seis personas acusadas de integrar la organización delictiva. Los detenidos fueron identificados como Mauricio “Pitufo” Rodríguez, Pablo “Dibu” Díaz, Carlos Maximiliano Páez, Gastón Ismael Guzmán, Ramón Héctor Anes y Lucas Rodrigo Solís. Todos fueron imputados por los delitos de robo agravado por ser cometidos en poblado y en banda, y encubrimiento. Llamó poderosamente la atención que uno de los detenidos, Anes, es nada más ni nada menos que un exdiputado provincial por Iglesia.

Durante la audiencia judicial celebrada el jueves 21 pasado, el juez Sanz estableció un plazo de ocho meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria. Asimismo, dispuso tres meses de prisión preventiva para los imputados. Cuatro de ellos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras que otros dos cumplirán la medida en sus domicilios debido a condiciones particulares, como la ausencia de antecedentes penales o problemas de salud. Se trata de Páez y Anes.

A pesar de estas detenciones, la investigación continúa en curso. La causa sigue abierta y se centra en desbaratar por completo a la banda vinculada a una serie de robos de ruedas de auxilio cometidos en distintas zonas de San Juan. Hasta este fin de semana, dos de los sospechosos clave, Rubén “El Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivares, permanecían prófugos. Con la captura de Díaz, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, aunque aún resta dar con el paradero de Vivares, que sería el jefe de la banda.

La detención de Rubén “El Cuchillo” Díaz representa un paso importante en la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, bajo la dirección de la fiscal coordinadora Claudia Salica. La misma funcionaria confirmó a DIARIO HUARPE que el detenido será trasladado desde Mendoza a San Juan en la tarde del lunes.

Nelson Arturo Vivares sigue prófugo. Foto gentileza.

Los investigadores sospechan que las ruedas robadas eran revendidas en el mercado negro a precios que rondaban entre $1.250.000 y $1.500.000 cada una. En cuanto al radio de acción de la banda, Salica precisó: “No tenían un punto específico. Operaban en calles, playas de estacionamiento o plazas de San Martín, Rivadavia, Capital y hasta en Santa Lucía. Eran diversos sectores de la provincia los asediados por esta organización”. Entre las víctimas se cuentan vecinos comunes y hasta funcionarios: los intendentes de Pocito, Fabián Aballay, y de Rivadavia, Sergio Miodowsky, también sufrieron el robo de ruedas de auxilio.