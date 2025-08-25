Policiales > En Capital
Robo a un delivery: atraparon a un ladrón que se llevó una moto con una llave falsa
POR REDACCIÓN
Un legajo por robo agravado por ser cometido con llave falsa fue iniciado por la Comisaría Cuarta tras un hecho ocurrido en la calle Juan José Paso Oeste, en Capital. El incidente tuvo lugar a las 23:30 horas, cuando un delincuente sustrajo una motocicleta.
El damnificado, un hombre de 32 años de profesión delivery, denunció el robo. Horas después, la intervención policial permitió la aprehensión de Gonzalo Nahuel Gomez, de 27 años, como presunto autor del delito. La detención de Gomez se produjo a las 00:15 horas en la Avenida Ignacio de la Roza, específicamente entre las calles Rastreador Calivar y Chacabuco, en Rivadavia.
Durante el procedimiento, las autoridades lograron secuestrar la motocicleta involucrada en el robo. Se trata de una Gilera modelo Smash 110 cc, de color gris con detalles en negro y rojo. La investigación continúa bajo la supervisión de la Comisaría Cuarta, que sigue los pasos judiciales correspondientes para el esclarecimiento total del hecho y la situación legal del aprehendido.
