El martes 4 de noviembre, de 8:30 a 13:30 horas, se llevará a cabo un nuevo operativo del programa San Juan Cerca en el departamento Rivadavia. En esta oportunidad, la actividad se desarrollará en la Escuela Provincia de Salta, ubicada en Avenida Libertador General San Martín 4131 (oeste), en la intersección con calle Meglioli.

A diferencia de los anteriores, este operativo incluirá más trámites y servicios. Entre ellos, se podrá realizar la gestión de turnos y consultas para licencias de conducir, asesoramiento en temas de vivienda y la toma de denuncias sobre arbolado, entre otras gestiones.

Además, se ofrecerá un curso de Manipulación de Alimentos, destinado a emprendedores gastronómicos o personas interesadas en iniciar un negocio de comidas. El curso se dictará los días 4 y 5 de noviembre, a partir de las 9 horas, por el acceso de calle Meglioli, con una carga total de 8 horas y evaluación obligatoria para obtener el certificado.

El objetivo del programa, coordinado por la Dirección de Políticas para la Equidad, es acercar trámites y servicios del Gobierno a los vecinos sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico. Solo se requiere concurrir con DNI y la documentación necesaria según la gestión a realizar.

Entre los servicios disponibles, se destacan:

Ministerio de Familia y Desarrollo Humano: registro de emprendedores, programas para cooperativas y mutuales, asesoramiento alimentario, de género y discapacidad.

Ministerio de Gobierno: trámites de DNI, tarjeta SUBE, asesoramiento previsional y operativo de licencias de conducir.

Ministerio de Salud: controles de salud, odontología, vacunación, test de laboratorio y vacunación canina.

Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo: defensa al consumidor, registro RUPA y programa ATP.

Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: asesoramiento a clubes y actividades para personas mayores.

Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda: gestiones en Ciudadano Digital, defensa del consumidor, préstamos de la Caja de Acción Social y consultas impositivas.

Ministerio de Educación: desbloqueo de netbooks, certificación de títulos y asistencia de gabinetes técnicos.

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía: trámites del IPV y regularización dominial.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: atención veterinaria, entrega de antiparasitarios y denuncias sobre arbolado.

Secretaría de Seguridad y Orden Público: certificados de antecedentes y verificación de vehículos.

EPRE: información sobre subsidios, reclamos y eficiencia energética.

OSSE: tarifa social, asesoramiento sobre cuentas y planes de pago.

Con este operativo, San Juan Cerca continúa su recorrido por los municipios de la provincia, restando únicamente las ediciones en Capital y Santa Lucía para completar el cronograma anual.

