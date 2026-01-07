Agustín Aróstica, guardavidas y jefe de la guardia N°2 del río San Juan, brindó un detallado testimonio a DIARIO HUARPE sobre el trabajo que realiza el personal de rescate y los principales riesgos que se presentan en la zona, especialmente durante los días de mayor concurrencia.

“Somos las personas que nos encargamos de rescatar a la gente que, lastimosamente, no respeta lo que es el río”, explicó Aróstica, al referirse a la función que cumple junto a su equipo en el sector de la calle Las Moras. La guardia trabaja de martes a domingos, de 10.30 a 20 horas, aunque a partir de las 19.30 comienzan a solicitar a los visitantes que se retiren. “Por la cantidad de gente que hay, la organización se complica y muchas personas todavía no se adecúan a los horarios”, señaló.

Agustín Aróstiga, salvavidas. (Foto: Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan los guardavidas es el mal uso del espacio. Según relató, algunos visitantes descienden con sus vehículos hasta la orilla del río o los estacionan de forma inadecuada, lo que dificulta la tarea de vigilancia. “Las camionetas a veces molestan la visual de los guardavidas y eso es un impedimento para nuestro trabajo, porque no podemos ver completamente el brazo del río”, advirtió.

El río es un lugar atractivo para las personas que buscan distraerse. (Foto: Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

Aróstica remarcó que el mayor peligro es la confianza excesiva de las personas. “El río cambia todos los días. Uno dice ‘vine ayer y había una piedra’, pero al otro día esa piedra no está, se genera un pozo y la corriente te lleva. El río es muy traicionero”, explicó. En ese sentido, hizo hincapié en el cuidado de los niños: “Si traen chicos pequeños, que los tengan siempre a un brazo de distancia. En un segundo el agua se los puede llevar”.

Familias enteras visitan el río durante la temporada estival. (Foto: Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

El jefe de guardia también pidió a la comunidad que ante cualquier situación de riesgo avise de inmediato a los guardavidas y no intente realizar rescates por cuenta propia. Además, reclamó mayor conciencia ambiental, ya que en la zona no hay contenedores de residuos. “La gente deja mucha basura. Lo que pedimos es que la guarden en una bolsita y se la lleven a su casa”, expresó.

Finalmente, Aróstica alertó sobre el consumo excesivo de alcohol, una problemática recurrente en el sector. “Es un impedimento más para nuestro trabajo, hay falta de respeto hacia el personal de Náutica y hacia la vida misma, porque las personas se ponen en peligro”, sostuvo.

Como mensaje final, el guardavidas pidió responsabilidad y prevención: “Que se tomen el tiempo antes de salir de sus casas, analicen qué van a hacer, dónde van a ubicar su vehículo, que cuiden a sus chicos y que se cuiden ellos también”.