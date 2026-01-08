El sorpresivo gesto del Chimy Ávila que ilusiona a todo el mundo Boca

En el marco del mercado de pases 2026, Boca Juniors ha establecido como prioridad reforzar su sector ofensivo. Recientemente, el nombre de Ezequiel “Chimy” Ávila cobró relevancia al ser ofrecido a la institución de la Ribera.

El atacante de 31 años milita actualmente en el Real Betis, pero su falta de minutos en el equipo español lo motiva a considerar una salida hacia el Xeneize en busca de continuidad.

El periodista Emiliano Raddi confirmó que el club analiza seriamente su contratación, aunque la dirigencia aún evalúa minuciosamente los términos del acuerdo antes de decidirse.

A pesar de que no se han realizado avances concretos, el jugador generó sorpresa al comentar con emojis de aplausos una publicación de Leandro Paredes sobre la pretemporada del equipo.

Este gesto provocó la reacción inmediata de los fanáticos, quienes manifestaron su apoyo con mensajes directos: “Boca te espera Chimy”, “¿Venís?” y “Boca te espera con las puertas abiertas”. Por el momento, el Único Grande mantiene el interés por el delantero mientras transcurren las semanas del mercado de pases.