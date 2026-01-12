El sospechoso del crimen en El Challao era pareja de Rita, la mujer que arrastró el Zanjón

Dos hechos trágicos, aparentemente desconectados, han entrelazado sus destinos en un caso que estremece a Mendoza. Juan Manuel Ramírez (35), el hombre cuyo rostro se hizo conocido por ser la pareja de Rita, la mujer brasileña arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos el 30 de diciembre, es ahora el principal acusado del asesinato de su madre adoptiva, Silvia Susana Rodríguez (74). El cuerpo de la mujer fue hallado este domingo en su casa del barrio privado Cerro de la Capilla, en El Challao.

El drama del Zanjón: la pérdida de su pareja

Poco más de una semana antes del crimen, la vida de Ramírez estaba marcada por una tragedia distinta. Según revelaron fuentes de la investigación a MDZ, él y Rita, ambos en situación de calle, llevaban varios meses viviendo juntos bajo un puente de calle Bolivia. La tarde en que la fuerte crecida del cauce se llevó a la mujer brasileña, Ramírez no se encontraba en el lugar, ya que realizaba changas en los alrededores. La desaparición de Rita, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado, lo dejó sumido en la desolación.

Tras este suceso, su madre adoptiva, Silvia Rodríguez, lo recibió nuevamente en su casa del country Cerro de la Capilla, ofreciéndole techo y un refugio ante la calle. Sin embargo, ese gesto culminó en una nueva y aún más brutal tragedia.

El asesinato y la desmoronada coartada

El domingo, una vecina alertó a la policía al no ver a Rodríguez desde hacía días y al recibir respuestas evasivas de Ramírez. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con Ramírez y su nueva novia, Noelia Valeria Orellano Estrella (37), quienes al parecer planeaban huir en el auto de la víctima.

En un primer momento, Ramírez afirmó que su madre había viajado a Malargüe. Sin embargo, ante la insistencia policial, se permitió el ingreso a la vivienda, donde se encontró un escenario macabro: el cuerpo sin vida de Rodríguez, desnudo y cubierto por una sábana. Además, había botellas de alcohol y cocaína sobre una mesa.

Con la evidencia frente a él, Ramírez cambió su versión. Relató entonces que el viernes había organizado una fiesta en la casa, a la que su madre se opuso, y que en medio de una discusión, "uno de los sujetos presentes la ahorcó hasta matarla". Esta nueva explicación fue interpretada por los investigadores como un intento desesperado de eludir su responsabilidad. Tanto él como su pareja fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

Un historial de conflictos con la ley

El prontuario de Juan Manuel Ramírez revela una historia de conflictos que se intensificó en la última década. Fuentes judiciales indican que, tras una vida sin antecedentes, fue acusado en 2015 por un homicidio, por lo que estuvo detenido entre 2018 y 2019. Posteriormente, en 2023 y 2024, acumuló condenas por hurto y robo simple mediante juicios abreviados.

Su último paso por prisión fue en agosto de 2025, cuando fue condenado por falso testimonio. Tras recuperar la libertad y sin un hogar, comenzó a vivir en la calle, donde conoció a Rita. La muerte de ella lo llevó de vuelta al hogar materno, en un giro del destino que terminó con su madre asesinada y él nuevamente tras las rejas, esta vez acusado del crimen más grave.

La investigación, ahora bajo la órbita de un potencial femicidio, busca esclarecer la dinámica precisa del asesinato y el grado de participación de cada detenido, mientras la provincia intenta comprender la conexión entre estas dos desgracias que convergen en la figura de un mismo hombre.