Cada 30 de agosto ocurre un fenómeno climático conocido como Temporal de Santa Rosa, en donde se registran bajas temperaturas acompañadas de gran caída de lluvia y vientos. Sin embargo, según el meteorólogo Germán Poblete, la provincia no cumple con las condiciones para que este fenómeno se desarrolle con normalidad. “En San Juan vamos a tener todo lo opuesto a un temporal”, anticipó a DIARIO HUARPE.

El meteorólogo anunció que para este próximo miércoles, la jornada estará marcada por temperaturas superiores a los 25º, viento del sector norte y cielo completamente despejado. “En San Juan vamos a tener todo lo opuesto a un temporal, nada de lluvia, viento y frío”, destacó Poblete a este medio.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, para el jueves el profesional indicó que las condiciones van a cambiar considerablemente. “Llega un leve frente frío que hará que para el jueves 31 la máxima baje varios grados, presencia de viento sur durante todo el día y cielo nublado”, expresó el meteorólogo.

Por último destacó que el restos de los días presentarán características frescas hasta llegar a la primavera. "Estamos en pleno proceso de transición, pero eso no quiere decir nada por qué se trata de una de las estaciones más inestables", dijo Poblete.

¿Por qué en San Juan no hay temporal?

Poblete mencionó que desde hace muchos años en la provincia no se desarrolla el temporal de Santa Rosa. Frente a esto, el especialista explicó que se debe a que San Juan no reúne las condiciones necesarias. “Este tipo de temporal se da en zonas más húmedas, como el norte del país o el Litoral, o donde hay presencia de playas. La sequedad es la culpable de que no tengamos Santa Rosa”.