Las compras de particulares al exterior a través del servicio puerta a puerta registraron en 2025 un crecimiento interanual de casi 275% respecto de 2024, según estimaciones de la consultora Analytica, alcanzando un monto total de US$ 894 millones en importaciones bajo esta modalidad.

El incremento fue notable durante todo el año, con un promedio mensual cercano a US$ 100 millones en el último semestre, y diciembre marcó un máximo histórico con compras por US$ 105 millones, lo que implicó un salto de casi 180% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento fue atribuido por analistas al impulso de las compras navideñas y el pago del aguinaldo, que dinamizaron el consumo de productos importados.

El sistema puerta a puerta, que permite a consumidores recibir paquetes de hasta 50 kg por envío y con un límite de hasta US$ 3.000 por paquete según las normas vigentes, se consolidó como un canal clave dentro del comercio electrónico transfronterizo en Argentina. Esta modalidad, operada por empresas de courier, facilita la llegada de bienes adquiridos en el exterior directamente al domicilio del comprador sin tramitaciones complejas, lo que ha potenciado su adopción.

El notable crecimiento de estas importaciones también refleja cambios regulatorios y tendencias en el consumo, con un escenario de mayor apertura comercial y tipos de cambio que favorecieron la adquisición de bienes fuera del país. Aunque algunos productos —como electrodomésticos de línea blanca, armas y materiales culturales— están excluidos del ingreso por este régimen, la demanda de bienes de consumo se mantuvo elevada durante todo el año.

Este auge de las compras al exterior pone de manifiesto la creciente importancia del e-commerce internacional para los consumidores argentinos y su impacto en el mercado de importaciones particulares, marcando un récord que podría influir tanto en pautas de consumo como en políticas aduaneras futuras.