El video del rescate: así salvaron a los amigos del joven desaparecido en el mar

Un video que registra el dramático rescate de cuatro adolescentes en las playas de La Serena, Chile, evidenció la violencia del episodio en el que un joven sanjuanino de 17 años desapareció en el mar. Las imágenes, divulgadas por Canal 7 de Chile, se han convertido en un testimonio clave de lo ocurrido el pasado lunes.

El incidente sucedió en la playa Cuatro Esquinas, cuando Alejandro Cabrera Iturriaga y otros cuatro jóvenes, de entre 12 y 22 años, ingresaron al agua y fueron sorprendidos por una fuerte corriente alrededor de las 13 horas. La filmación muestra cómo un transeúnte se lanzó al mar para auxiliarlos, logrando sacar a cuatro de ellos con vida. Sin embargo, Alejandro fue arrastrado por el oleaje y desapareció de la vista.

Inmediatamente después se activó un operativo de búsqueda que continúa desarrollándose sin pausa. La Armada de Chile coordina las tareas, con la participación de personal municipal, Bomberos y pescadores artesanales de La Serena y Coquimbo. Las labores se realizan de manera combinada desde tierra y mar.

El capitán de Puerto, Daniel Sarp Sosa, explicó que el equipo especializado opera con drones y embarcaciones, cubriendo un extenso sector costero entre Playa Blanca y la caleta de Peñuelas. Sarp Sosa señaló que, si bien la esperanza de hallar con vida al joven “siempre está”, la experiencia indica un escenario poco favorable. Se estima que las labores podrían extenderse entre siete y diez días.