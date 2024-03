Por estos días, desde el Servicio Penitenciario Provincial se elaboran varios proyectos para trabajar con municipalidades de San Juan. Esta confección de convenios tienen como objetivo que los presos del penal de Chimbas, que cuenten con el beneficio de las salidas transitorias, puedan trabajar en obras menores municipales, aportando como una especie de colaboración a las comunas, según explicó el director del SPP, Enrique Delgado, a DIARIO HUARPE.

"No hay nada firmado aún", aclaró Delgado, consultado por este medio. Los proyectos están siendo redactados para que dentro de 10 días puedan realizarse los convenios de colaboración con los municipios. Los primeros dos en la lista para realizar este tipo de trabajos en conjunto son Chimbas y Rivadavia.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Delgado explicó que con Chimbas se tiene pensado abordar dos obras principalmente: la realización de la limpieza de los alrededores de las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial, que es jurisdicción del mencionado municipio, y además dar una mano con la construcción de una parada de colectivo con sombra en frente del penal, cruzando la calle Benavídez. "Hay mucho peligro con los jóvenes y adultos que esperan el transporte público apostado en diferentes lugares porque no hay una parada específica. Por eso, con la realización de esta obra, se termina con una problemática", comentó el director del penal de Chimbas.

Saliendo de Chimbas, Delgado contó que se está planificando por estos días otro convenio a realizar con la municipalidad de Rivadavia que comanda Sergio Miodowsky para la construcción de un corredor.

En los proyectos de colaboración van a estar los reos que cuenten con el beneficio de las salidas transitorias y no tengan un trabajo actual. "Vamos a apuntar a los internos con salida transitoria que no tengan actividad laboral, entonces le vamos a dar esta oportunidad del aprendizaje de un oficio, que en principio no es remunerado, sino que tendrá una mínima compensación por el aprendizaje de un oficio", explicó el funcionario.

Si bien la redacción de los convenios es en principio con Chimbas y Rivadavia, esto no quita que la colaboración se expanda luego al resto de los 17 municipios. En los próximos días se conocerán más detalles de lo que se planifica desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Publicidad

Cabe mencionar que en el penal siempre existieron talleres para que los internos puedan aprender diferentes oficios y así poder reinsertarse luego en la sociedad, una vez que hayan cumplido con la condena. Se llevan a cabo al menos 25 talleres: desde carpintería, metalúrgica, herrería, mecánica, refrigeración, electricidad, corte y confección y peluquería. Por algunos de esos, los internos reciben una remuneración económica que luego es enviada a los familiares de los presos.