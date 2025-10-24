El próximo 26 de octubre, la provincia de San Juan se prepara para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. A diferencia de ciclos electorales anteriores, en esta ocasión solo se renovarán tres bancas en el Congreso nacional, ya que la elección de senadores corresponderá recién en 2027 y los cargos provinciales y municipales fueron definidos en los comicios de 2023.

El padrón electoral definitivo se encuentra disponible para su consulta a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Los electores pueden verificar su lugar de votación ingresando su número de documento y género en la plataforma digital, donde obtendrán información detallada sobre la mesa y el establecimiento asignado. Se recomienda realizar esta verificación con anticipación para evitar inconvenientes el día de los comicios, ya que es frecuente que algunos votantes experimenten cambios de escuela o mesa respecto a elecciones anteriores.

Cómo son los comicios 2025

Estos comicios se caracterizan por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que se estrena a nivel nacional para las elecciones legislativas. Un total de diez fuerzas políticas competirán por las tres bancas en disputa, que serán asignadas mediante el sistema D'Hondt de representación proporcional. Entre los espacios en contienda se encuentran el oficialismo de Marcelo Orrego, Fuerza San Juan, La Libertad Avanza liderada por José Luis Peluc, el Bloquista y diversas agrupaciones de izquierda.

El cronograma electoral establece que la veda comienza el 24 de octubre, 48 horas antes de la jornada de votación, momento en que quedan prohibidos los actos partidarios, la difusión de encuestas y toda publicidad proselitista. Cabe destacar que los extranjeros residentes en el país solo están habilitados para votar en elecciones provinciales y municipales, según lo establecido por la legislación electoral vigente.

La elección marcará el rumbo de la representación sanjuanina en el Congreso nacional, en una contienda que se anticipa competitiva y que definirá el mapa político de la provincia en la escena federal.