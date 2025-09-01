Desde este lunes 1 hasta el miércoles 3 de septiembre se lleva a cabo Electro Fans 2025, un evento que reúne a siete de las principales cadenas de electrodomésticos y tecnología del país: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. En esta edición, los organizadores prometen descuentos de hasta 45% y la posibilidad de financiar las compras en hasta 12 cuotas sin interés.

Las promociones abarcan una amplia gama de productos, incluyendo televisores, celulares, artículos para gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y productos para bebés. Estas ofertas están disponibles tanto en las sucursales físicas como en las plataformas online de las cadenas, con envíos a todo el territorio nacional, lo que asegura un alcance federal para los consumidores.

En relación a esta nueva edición, los organizadores señalaron: “Estamos muy entusiasmados de anunciar una nueva edición de Electro Fans, un evento que ya se instaló como una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”.

En anteriores ediciones, este tipo de campañas lograron duplicar las visitas y aumentar las ventas en un 50% por encima del promedio semanal, gracias a la diversidad de promociones que atraen a los clientes.

El sector tecnológico y de electrodomésticos registró un crecimiento sostenido durante el primer trimestre de 2024, pero las ventas se estancaron desde abril y mayo. Los organizadores anticipan un escenario de bajo consumo para el resto del año, lo que genera preocupación en el mercado.

Entre los productos más demandados, las freidoras de aire continúan liderando las ventas. En contraste, el mercado de celulares enfrenta un impacto negativo debido al aumento de la oferta informal, que se comercializa a través de redes sociales y marketplaces que no cumplen con las normativas legales y tributarias que sí respetan los retailers formales. En palabras de los organizadores: “Estos se ofrecen tanto en redes sociales como en marketplaces que permiten este tipo de comercialización en condiciones diferentes a las plataformas de retailers que cumplen con todas las formalidades y disposiciones legales y tributarias”.

El final del programa Ahora 12 también afectó la dinámica del sector, reduciendo la cantidad de cuotas sin interés que pueden ofrecer los comercios. Además, la suba de tasas encareció la financiación y los créditos personales, lo que limita las compras, especialmente en los sectores de menores ingresos.

Sobre este punto, los organizadores comentaron: “El fin del Ahora 12 tuvo un impacto negativo. La carga financiera ya no se comparte entre el Estado y el sector privado, lo que limita la cantidad de cuotas disponibles para los clientes y desalienta las compras”. Añadieron que si la política de tasas cambiara, el consumo podría mostrar una recuperación.

Consolidado como uno de los eventos de consumo más importantes del año, Electro Fans invita a quienes quieran anticipar sus compras o renovar sus productos para el hogar a aprovechar esta oportunidad, con precios y planes de pago diseñados para facilitar el acceso en todo el país.

Para no perderse ninguna promoción, los interesados pueden ingresar a la página oficial del evento y seguir las novedades a través de las redes sociales de las cadenas participantes.