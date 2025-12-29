Un hecho conmovedor y de rápida reacción tuvo lugar en Río Cuarto, donde una joven logró salvarle la vida a su bisabuela de 90 años tras un episodio de atragantamiento, producto de una maniobra oportuna y la guía precisa de un operador del Centro de Atención de Emergencias 911.

El incidente ocurrió cuando la mujer de avanzada edad comenzó a atragantarse mientras estaba en su hogar. Al advertir la grave situación, su bisnieta (visiblemente angustiada) llamó de inmediato al 911 solicitando asistencia urgente.

Durante la comunicación, el operador del sistema de emergencias instruyó a la joven paso a paso para aplicar las maniobras adecuadas de primeros auxilios, orientándola con indicaciones claras para desobstruir las vías respiratorias de su familiar mayor, en un momento crítico donde cada segundo contaba.

Gracias a la coordinación entre la bisnieta y el operador del 911, y a la aplicación precisa de las instrucciones, la mujer de 90 años logró recuperar la respiración, lo que permitió que luego de unos instantes de tensión fuera estabilizada y asistida por los servicios de emergencias una vez que llegaron al domicilio.

El episodio causó un profundo impacto en la comunidad de Río Cuarto, donde vecinos, amigos y familiares celebraron la rápida y efectiva reacción de la joven y la intervención del sistema de emergencias, destacando la importancia de saber cómo actuar ante situaciones de riesgo vital.

Autoridades locales del 911 subrayaron la importancia de la capacitación y la calma en circunstancias de emergencia, y recordaron que quien llama puede marcar la diferencia cuando cuenta con el acompañamiento adecuado de profesionales entrenados en atención telefónica de urgencias.

Este caso se suma a otras historias donde la oportuna orientación de operadores del 911 ha permitido salvar vidas, y alienta a la población a conocer y utilizar correctamente los recursos de atención de emergencias disponibles en la provincia.