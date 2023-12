Emilio Achem, diputado nacional de San Juan, en la previa de la asunción de Marcelo Orrego como gobernador de la provincia, dio declaraciones sobre qué pasará con el presupuesto de la nueva gestión, como así también expresó su opinión sobre la asunción del presidente Javier Milei.

“Cuando Fabián Martín haga la lectura del orden del día, entre ellas, están las cosas que hay que definir en nuestra primera sesión con lo que tiene que ver con la conformación del IPEM, del Tribunal de Cuentas y algunos otros cargos que pasan por la Legislatura Provincial”, comentó Achem.

A su vez, también se le consultó sobre la entrega de cuentas por parte de Hacienda, quienes dijeron que entregaban la gestión con equilibrio fiscal y más de $148 mil millones. “Con respecto a lo del superávit, eso lo va a informar el Secretario de Hacienda o el gobernador. Hay un plan de comunicación que está previsto y que yo no estoy autorizado para hacerlo público. Esas son medias que el gobernador va a anunciar las medias en el momento que él lo crea conveniente”, explicó.

Con respecto a su opinión sobre la asunción de Milei dijo que no tuvo reparo en decir lo mismo que decía en su campaña. “Me pareció un discurso muy coherente con su campaña, pero sigue siendo de campaña. Esperábamos un poco más de paños fríos, cuando asume como presidente, las declaraciones no deberían ser las mismas que en campaña sino más bien decisiones de gobierno y Milei no tuvo reparo en decir lo mismo que en la campaña”, aseveró.

“En campaña habló sobre la reducción de un 5% en el gasto en el PBI del Estado, de la inflación al borde de una hiperinflación. El diagnóstico ya lo sabíamos, ya lo conocíamos cuando hicimos campaña con Rodríguez Larreta y Bullrich, sabiendo de esta situación y siempre lo dijimos. El descalabro de la economía nacional venía cada vez peor y los últimos meses de campaña se agravó y eso es lo que ha descrito Milei”, finalizó.