Este miércoles, la intendenta de Capital, Susana Laciar, dio a conocer impactantes cifras clave sobre la recaudación municipal en el inicio del 2026. Según detalló en rueda de prensa, entre enero y febrero ya se alcanzó un 20% del total anual, un dato que cobra relevancia si se compara con el año pasado: durante todo 2025 se había llegado solo al 40%. Esto implica que en solo dos meses se logró la mitad de lo recaudado en los 12 meses anteriores, lo que fue interpretado como un indicador positivo en términos de cumplimiento, ya que las expectativas este año es aumentar su recaudación del 40% al 65%.

Sin embargo, la jefa comunal advirtió que este escenario se da en un contexto de baja en la coparticipación nacional, lo que impacta tanto en la provincia como en los municipios. En ese sentido, remarcó que la situación obliga a llevar adelante una administración “rigurosa, austera y responsable” de los recursos.

Además, subrayó la complejidad de sostener los servicios en Capital, una ciudad con 110.000 habitantes, pero que diariamente recibe el doble o el triple de personas, lo que incrementa la demanda en infraestructura y mantenimiento.

Incentivos: hasta 35% de descuento

Para fortalecer la recaudación, el municipio mantiene vigente un esquema de beneficios:

Hasta 35% de descuento para contribuyentes al día

Beneficios por pago anual o semestral

Incentivos por uso de medios digitales

El plazo para acceder a estas facilidades se extiende hasta el 31 de marzo.

Otro dato relevante es la implementación de un sistema de descentralización administrativa a través de las uniones vecinales. Aquellas entidades regularizadas podrán funcionar como centros de gestión, y recibirán un incentivo: un 10% de lo recaudado se destinará a obras en sus propios barrios

Más conciencia, clave para sostener servicios

Laciar consideró que los números reflejan una mayor conciencia contributiva por parte de los vecinos. En un contexto sin asistencia extraordinaria, sostuvo que el funcionamiento del municipio depende directamente de la recaudación local, que permite sostener servicios, obras e infraestructura en toda la ciudad.