San Juan inició los trabajos para poner en funcionamiento los complejos habitacionales de Casa Activa en Pocito y Chimbas, destinados a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, se espera que en menos de un mes las instalaciones estén listas.

“Ya estamos trabajando para que en menos de un mes esté en actividad”, señaló Perea a DIARIO HUARPE, al detallar que tras la firma del traspaso se iniciaron obras menores para reparar los daños ocasionados por vandalismo, como bombas robadas, caños de agua rotos y cables dañados.

Publicidad

En el marco de la presentación del Plan Estratégico Provincial 2025-2027 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, el pasado martes 9 de septiembre, el gobernador Marcelo Orrego destacó que la gestión de Casa Activa por parte de la provincia ya es una realidad. El mandatario adelantó que el Gobierno nacional y el Ministerio del Interior ya firmaron la entrega de los dos predios, y confirmó que uno de ellos será destinado a un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de consumo y el otro será para niños judicializados.

“Hemos podido firmar un convenio con el Poder Ejecutivo, sobre todo con el Ministerio del Interior. Nos van a ceder los dos predios de Casa Activa, con departamentos y todas las condiciones. Uno estará destinado a chicos en situación judicial, muchos de ellos pequeños con problemas, quienes recibirán acompañamiento de asistentes sociales. El otro espacio se destinará a jóvenes con algún tipo de consumo problemático, como drogas o ludopatía”, explicó Orrego.

Originalmente, los predios estaban destinados a jubilados sin propiedades. Sin embargo, la falta de definición sobre la continuidad del programa y el traspaso de competencias llevó a la provincia a buscar un nuevo destino para los inmuebles.

Publicidad

Tras meses de negociación, PAMI firmó la cesión de los inmuebles, autorizando al gobierno provincial a iniciar los trabajos de acondicionamiento. Los complejos, cerrados durante más de un año, cuentan con 32 viviendas cada uno, equipamientos comunes como bibliotecas, áreas deportivas, pileta, parrilla y huertas, además de Centros de Día para atención primaria y terapéutica.

La puesta en marcha de Casa Activa representará un cambio significativo en la vida de muchos chicos y niños sanjuaninos.