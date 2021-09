En octubre lanzan la licitación de la Ruta 40 camino a Mendoza

Superado los problemas con la firma mendocina Green SA que no cumplió con los trabajos de la Ruta 40 Sur, San Juan ultima los detalles para lanzar la licitación y así terminar con una obra vital para la economía local. Lo hará durante los primeros días del mes próximo, en coincidencia con la visita de una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el ente financiador.

La Autopista San Juan-Mendoza incluye un total de 149 kilómetros de la Ruta 40, iniciando desde El Plumerillo hasta llegar a las inmediaciones del Estadio del Bicentenario. La empresa Green SA tenía adjudicada dos tramos de la doble vía y no logró cumplir con ninguno.

El tramo II, de 28 kilómetros, va desde la Calle 8, en Pocito, hasta la Ruta Provincial 295 en la localidad de Cochagual. Y el tramo III, de 22 kilómetros, va desde el acceso a Cochagual hasta la localidad de Tres Esquinas, ambos en territorio sanjuanino.

Según lo establecido en el presupuesto, cada uno de los sectores tiene una inversión cercana a los $2.000 millones, aunque el origen de los fondos es distinto. El tramo II tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y el III de Vialidad Nacional.

“La Ruta 40 Sur, en la sección 2, está muy pronto a ser licitada, ya que el BID autorizó a que el llamado lo haga San Juan. Esto efectivamente podría darse en octubre, cuando nos visiten las autoridades del BID a principio de mes”, adelantó a DIARIO HUARPE el ministro de Obras y Servicio Públicos Julio Ortiz Andino.

En el mismo sentido el funcionario aclaró que el tramo III de la arteria podría ser licitado durante el inicio del año próximo. “En la sección III, que es la que llega a Calle 8 desde el Cerrillo, el proyecto está pronto a terminarse y la idea es licitarlo en 2022”, apuntó.

Sobre la Ruta 40, pero en la parte Norte, Ortiz Andino comentó que “la idea es que, cuando inauguremos la circulación en lo que ya está listo, tengamos el proyecto de la continuidad bastante avanzado”. Hay que recordar que, tal cual publicó este medio semanas atrás, el nuevo ingreso al departamento Albardón contará con un trazado de poco menos de 6 kilómetros, desde el puente de ingreso hasta calle Rawson. En principio, la obra, que será licitada con el Presupuesto 2022 tendrá una inversión cercana a los $4.000 millones y un plazo de ejecución de 30 meses, si todo anda bien y los recursos llegan como está comprometido.

Túnel de Zonda

La visita de las autoridades del BID no sólo servirá para lanzar la licitación de Ruta 40 Sur, sino también para finiquitar detalles de una obra clave para el oeste de San Juan, el Túnel de Zonda, el cual ya debería haber arrancado.

“Tenemos una obra provincial, pero que es con el BID que es el Túnel de Zonda y que lo deberíamos haber arrancado hace tres meses. Estamos en la última etapa, hemos lanzado la publicación de audiencia pública para que la comunidad tome conocimiento, que se hace en los primeros días de octubre y con esto tendremos la no objeción del BID y así podremos licitar”, dijo Ortiz Andino.

La obra tiene un presupuesto de casi 50 millones de dólares y el objetivo oficial es iniciar con los trabajos antes de que finalice el año. Sobre este punto, el ministro reconoció que “el proceso de selección de la empresa ganadora no será fácil, ya que no es una obra típica. Van a venir empresas de afuera de la provincia, del país y evaluarlas lleva su tiempo y el BID debe dar también su no objeción”.

El proyecto Túnel de Zonda y sus accesos permitirá una vinculación vial directa entre los departamentos Rivadavia y Zonda, mediante un bypass que evitará la circulación en el tramo conocido como Quebrada de Zonda, a través de un túnel que atravesará la sierra de Marquesado con una longitud de 1.100 metros y dos carriles de circulación (uno para ida y otro para vuelta). Su portal este se ubicará antes del ingreso al Jardín de los Poetas y su portal oeste estará próximo a la rotonda de origen de la ruta del Perilago, en la zona del Dique Lateral. Dicho túnel alojará en su interior a la tubería troncal de Acueducto Gran San Juan, la de gas proyectada para alimentar los departamentos involucrados, como también fibra óptica y posibilidades de tendido de energía eléctrica para la zona.

La obra incluye la construcción de un viaducto de aproximadamente 800 metros de longitud y 6.70m de ancho de calzada, que evitará altos terraplenes que dividan el área, favorecerá la continuidad visual de calles, canales, paseos y aportará además para la seguridad vial del túnel.

Ruta Nacional 141 camino a La Rioja

Mientras en Nación se debate el Presupuesto 2022, en San Juan realizan todas las gestiones necesarias para contar con los recursos que permitan mejorar las condiciones de la Ruta 141 camino a La Rioja.

“Hay algunos pedidos del distrito nacional de Vialidad y que para nosotros son muy importantes pensando en el presupuesto del año que viene como por ejemplo el mantenimiento de la Ruta 141 que va a La Rioja pasando por la Difunta Correa”, confió Ortiz Andino y reconoció además que “es una ruta que no tuvo un buen mantenimiento en los últimos años”.

Entre los recursos que esperan para obras en rutas nacionales, están las mejoras planificadas en la Ruta 40 Norte desde Talacasto a Jáchal. “Son muchas obras que, al menos, esperamos estén facturas en el Presupuesto 2022, que estén iniciadas con algún monto para que luego podamos estar más tranquilos”, sentenció el ministro.