En Puerto Madryn, Adepa constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo
La ciudad de Puerto Madryn fue sede de la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que se llevó a cabo este viernes 5 de septiembre. El encuentro reunió a representantes de medios de todo el país y concluyó con la elección del nuevo Consejo Ejecutivo que estará al frente de la entidad durante el período 2025-2026.
La asamblea de Adepa constituye cada año un espacio clave de encuentro para los medios, donde se debaten los principales desafíos de la industria periodística y se trazan lineamientos estratégicos para fortalecer el rol de la prensa en la sociedad. En esta edición, además de la renovación de autoridades, se abordaron temas vinculados a la sostenibilidad de las empresas periodísticas, los cambios en los hábitos de consumo de noticias, la relación con las nuevas tecnologías y la defensa de un periodismo independiente y de calidad.
Con la conformación del nuevo Consejo Ejecutivo, Adepa reafirma su compromiso de seguir trabajando en la representación de los medios de comunicación de todo el país, promoviendo la innovación, el pluralismo y la vigencia de los valores democráticos.
El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)
Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)
Vicepresidente 2º: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)
Secretaria General: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)
Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)
Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)
Secretario de Actas: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)
Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)
Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)
Vocales titulares
1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
4º Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)
5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)
6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)
Vocales suplentes
1º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)
2º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)
3º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)
4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
5º Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
6ª Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
Comisión de Libertad de Prensa e Información
Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)
Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones
Presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)
Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
Comité Estratégico
Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
Comisión de Premios “Federico C. Massot”
Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
Comisión de Capacitación Multiplataforma
Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)
Comisión de Desarrollo Digital
Presidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
Vicepresidenta: Ana Ortíz (Infocielo, La Plata)
Comisión de Desarrollo de Medios Locales
Presidente: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
Vicepresidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)
Comisión de Relaciones Internacionales
Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)
Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)
Comisión de Marcas de Verdad
Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
Comisión de Diversidad: Presidenta
Bárbara Read (La Mañana, Formosa)
Comisión de Propiedad Intelectual
Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)
Comisión de Socios
Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)
Comisión de Difusión
Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi
Suplente: Cecilia Gargatagli
Servicio de Orientación Legal
Libertad de Prensa: Carlos Laplacette
Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa
Servicio de Orientación Tributaria: Sergio Ducca
Director Ejecutivo: Andrés D´Alessandro
Gerente General: Gabriel Matijas