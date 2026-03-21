El ritual del frasco con arroz volvió a ganar popularidad como una forma simbólica de atraer abundancia en el hogar durante abril. Basado en tradiciones orientales como el Vastu Shastra, este método sostiene que el arroz funciona como un “imán” de riqueza y estabilidad.

Según estas creencias, el lugar donde se coloca el frasco es clave para potenciar su efecto. Uno de los espacios más recomendados es la cocina, ya que está asociada a la alimentación y la prosperidad, por lo que ubicarlo cerca de donde se guardan los alimentos refuerza su simbolismo.

Otra opción es el sector sureste del hogar, considerado el punto vinculado con la riqueza y el crecimiento económico. Allí, el frasco actuaría como un potenciador de la energía financiera.

También puede colocarse cerca de la entrada de la casa, siempre que el espacio esté limpio y ordenado. En este caso, se cree que ayuda a atraer buenas energías desde el exterior hacia el interior del hogar.

El ritual es sencillo: se utiliza un frasco de vidrio transparente, se llena con arroz crudo y, opcionalmente, se puede agregar una moneda o billete como símbolo de prosperidad. Luego, se ubica en alguno de los lugares recomendados y se mantiene limpio, evitando moverlo constantemente.

Más allá de lo espiritual, el arroz es considerado en muchas culturas como un símbolo de abundancia, crecimiento y alimento asegurado, lo que explica su presencia en distintos rituales vinculados a la prosperidad económica y el bienestar.

De esta manera, con un gesto simple y accesible, este ritual busca renovar la energía del hogar y enfocar la intención en atraer estabilidad y crecimiento durante el mes de abril.