Con la llegada del verano y la habilitación de las piletas de clubes, campings y las de las casas, comienzan a registrarse casos de ahogamientos en niños, que en algunas ocasiones terminan en tragedia. Para evitar este tipo de accidentes, se recomienda que, entre otras medidas preventivas, los menores aprendan técnicas de natación. Sin embargo esta práctica en San Juan tiene en promedio un costo de $50.000 por alumno durante tres meses.

Para la entrenadora de natación nacional, Andrea Plaza, que los chicos aprendan desde pequeños a desenvolverse en el agua es fundamental para evitar accidentes, pero sin embargo, esto solo no es suficiente. “La supervisión de un adulto que también sepa nadar, es fundamental al momento de evitar posibles ahogamientos. Nunca hay que confiarse en los conocimientos que pueda tener el niño”, añadió la profesora de Educación Física a DIARIO HUARPE.

Según la referente, en promedio en la provincia, que un chico pueda participar de las escuelas de natación, que son solo por la temporada, tiene un costo promedio de $50.000 y si se quiere aprender de manera anual, las 8 clases al mes, tienen un valor de $13.000. “Por la situación económica del país entre los colegas decidimos manejar precios similares, sobre todo en lo que respecta a la temporada de vacaciones”, explicó Plaza.

Medidas de prevención

La mujer explicó que los casos de ahogamientos, desafortunadamente crecen, principalmente no por la habilitación de piletas, sino por descuido y desconocimientos de posibles herramientas que eviten llegar a estas situaciones. “Es de suma importancia que los niños nunca ingresen sin un adulto y que exista una comunicación entre quienes estén al mando para que no haya malos entendidos y siempre sepan que deben estar atentos al momento recreativo”, aseguró la profesora, ya que “en muchas oportunidades un papá cree que la mamá está atenta y viceversa”, detalló.

En el caso de tratarse de piletas en casas, Plaza dijo que es de suma importancia que las mismas tengan el cercado correspondiente y que se tenga la precaución de que la altura sea suficiente para que los niños no puedan saltarla. “El mismo cuidado se debe tener con la traba de ingreso. Hay que asegurarse de que no sea de fácil apertura”, mencionó.

Cómo actuar ante un posible ahogamiento

Plaza explicó que existen dos tipos de ahogamientos. Uno que no representa un riesgo para la salud, denominado primario. “Es cuando en un descuido el niño cayó al agua y rápidamente pudimos rescatarlo, lo que comúnmente se conoce como solo tragar agua”.

Ante esta primera situación, la especialista en natación recomendó que el adulto a cargo no pierda la calma y ayude al menor a ponerlo a salvo en la orilla. “Es de suma importancia no asustarse y entrar en pánico porque esto puede provocar un trama en el niño y que nunca más quiera entrar a una pileta. Este tipo de ahogamiento no representa un riesgo para la salud y no es necesaria de asistencia médica”.

El segundo caso es el que en la mayoría de las veces, termina en tragedia. “Acá ya estamos ante la situación de encontrarnos con niños que permanecieron durante varios minutos bajo el agua y al momento de ser rescatados, no presentan signos vitales. Es donde hay que actuar también con calma, pero rápido, solicitando la asistencia inmediata del 911”, comentó Plaza.

La profesora aseveró que mientras se espera que llegue la asistencia si se tiene conocimientos de RCP, se debe comenzar a aplicar. “El personal del 911 están capacitados para guiar a las personas mediante la comunicación de lo que deben hacer mientras llega la ambulancia”.