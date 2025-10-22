Encontraron a Paola Mariana Lens, la argentina desaparecida en España

Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años cuya desaparición en España había generado una intensa búsqueda, fue localizada en buen estado de salud. La Embajada de Argentina en España confirmó que la mujer se presentó voluntariamente en una comisaría de Palma de Mallorca, donde manifestó haber mantenido una "desconexión voluntaria" durante los días previos.

La madre de la joven, Gabriela, recibió una comunicación en la que se le informó que su hija se encontraba en dependencias policiales. La noticia se produjo luego de que la familia hubiera formalizado el pedido de búsqueda ante la Cancillería argentina, lo que activó los protocolos correspondientes entre las autoridades de ambos países.

La joven, oriunda del barrio de Villa Devoto, había viajado a España el 6 de octubre para trabajar como niñera en Palma de Mallorca. El último contacto con su familia se registró el 14 de octubre, tras lo cual se produjo un corte total de comunicación que incluía la desinstalación de WhatsApp y el bloqueo de contactos familiares en redes sociales.

Durante los días de búsqueda, había circulado un mensaje en la cuenta de Instagram de Lens donde se pedía desestimar las alertas sobre su paradero. Sin embargo, la familia había manifestado escepticismo sobre la autenticidad de esa publicación, manteniendo la preocupación por su situación.

La madre de Lens se encuentra en viaje hacia España para reunirse con su hija, luego de expresar su alivio por el hallazgo. El caso había movilizado a las fuerzas de seguridad españolas y generado amplia difusión en medios de comunicación ante la posibilidad de que se tratara de una situación de trata de personas o secuestro.