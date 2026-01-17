Horas después de que la Justicia de Chubut confirmara que el crimen de Valeria Schwab sería investigado como femicidio, las autoridades hallaron muerto al hombre que había sido señalado como el principal sospechoso del hecho ocurrido en Comodoro Rivadavia.

El cuerpo fue encontrado durante un operativo vinculado al esclarecimiento del homicidio de la mujer de 38 años, quien había permanecido varias horas desaparecida. Lo último que se supo de ella fue que había salido a caminar por la zona costera de la ciudad.

Según consta en el expediente, el sospechoso fue hallado sin vida en una vivienda donde trabajaba como albañil y presentaba rasguños en el rostro. La fiscal María Laura Blanco ordenó peritajes para analizar el ADN encontrado debajo de sus uñas y establecer si existe vínculo con la víctima.

El cuerpo de Schwab fue localizado días atrás en un barranco cercano a la zona de Eureka, a pocos metros de la costanera. Presentaba signos evidentes de violencia. Tras el hallazgo, intervinieron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística, que preservaron la escena y recolectaron pruebas.

La búsqueda se inició luego de que la hermana de la víctima, Jessica Schwab, denunciara la falta de contacto. La última comunicación fue por WhatsApp, cuando Valeria informó que se encontraba cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo. La familia descartó desde el inicio la hipótesis de un robo, ya que no llevaba objetos de valor.

El teléfono celular de la víctima, considerado una pieza clave, fue hallado el miércoles frente a uno de los carriles de circulación y será sometido a peritajes técnicos para reconstruir sus últimos movimientos.

Familiares y allegados convocaron a una movilización para exigir avances en la investigación. Además, señalaron que el sector donde Valeria fue vista por última vez carecía de iluminación al momento de su desaparición, lo que complicó las primeras horas de búsqueda y reforzó las tareas investigativas en curso.