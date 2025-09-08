Energía limpia con impacto federal: cómo una alianza con San Juan alimenta a bancos de todo el país

En el marco de una estrategia de sostenibilidad energética, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) —brazo ejecutor del Gobierno de San Juan— y el Grupo Petersen consolidaron una alianza federal para abastecer con energía solar a las casas matrices de Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos. Esta iniciativa, implementada mediante el Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), garantiza que estas instituciones operen con energía 100% renovable generada en parques solares de San Juan.

EPSE San Juan firmó la alianza estratégica. FOTO: Gentileza

Los edificios centrales de los cuatro bancos —ubicados en las provincias de San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos— ya funcionan exclusivamente con energía limpia, reduciendo significativamente su huella de carbono. Esta transición refleja el compromiso del Grupo Petersen con la sustentabilidad y consolida a EPSE como un actor clave en la generación de energía renovable con impacto federal.

Desde el Grupo Petersen destacaron que este acuerdo representa un paso fundamental en sus políticas de sostenibilidad, reforzando su compromiso con el desarrollo regional y la transición energética. Por su parte, Lucas Estrada, presidente de EPSE, subrayó que esta alianza permite exportar energía solar sanjuanina al resto del país, demostrando el valor agregado de la política energética provincial.

La firma del acuerdo contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones y refuerza el rol de EPSE como pionera en América Latina en certificar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Esta iniciativa no solo promueve una gestión energética eficiente, sino que también consolida un modelo de desarrollo sustentable con proyección nacional.