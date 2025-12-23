Con la llegada de las fiestas, la ensalada de frutas se convierte en uno de los postres más clásicos y refrescantes. Aunque su elaboración no es complicada, existen algunos consejos que pueden elevar esta preparación a otro nivel.

Para evitar que las frutas como la manzana o la banana se oxiden y oscurezcan, es fundamental rociarlas con jugo de limón mientras se cortan. En esta receta, el jugo de limón se combina con jugo de naranja, sin necesidad de agregar azúcar, ya que la dulzura proviene naturalmente de frutas como el melón, la sandía, la uva y el arándano.

Un detalle especial que distingue esta ensalada es el uso de hojas de albahaca, que aportan un aroma dulce y fresco, complementando perfectamente los sabores cítricos y la suavidad de ciruelas y duraznos. Según el autor de la receta, estas combinaciones generan "un perfume extraordinario" que realza la experiencia.

La receta rinde aproximadamente cinco porciones y requiere los siguientes ingredientes: ¼ de sandía, ½ melón, jugo de 3 limones y 1 naranja, 1 manzana roja y 1 verde, un racimo pequeño de uva blanca, 100 gramos de arándanos, 5 ciruelas amarillas, 2 pelones, 1 banana y 1 palta.

Para preparar la ensalada, es importante que todas las frutas estén bien lavadas. Mientras se realiza la receta, se recomienda mantener las ciruelas, uvas y arándanos en un recipiente con agua y cubitos de hielo para conservar su frescura.

Se deben cortar las manzanas en trozos pequeños y rociarlas con jugo de limón para evitar que se oscurezcan. Con una cuchara para hacer papas noisette, se extraen bolitas de sandía y melón que se incorporan al bowl junto con los pelones y la banana cortados. Las paltas se agregan en forma de bolitas. Se añade un poco más de jugo de limón para proteger la banana y la manzana, y luego se suman las ciruelas, arándanos y uvas. Finalmente, se exprime jugo de naranja sobre la mezcla y se agregan las hojas de albahaca.

Antes de servir, se recomienda dejar enfriar la ensalada al menos una hora para que los sabores se integren y se disfrute mejor.