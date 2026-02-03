Vialidad Nacional informa el estado de las rutas en San Juan: máxima precaución en la RN 141

Distrito San Juan informó este martes 3 de febrero, a las 08:30 horas, el estado de las principales rutas que atraviesan la provincia. El parte destaca una condición crítica en la Ruta Nacional 141, donde la circulación se encuentra restringida y controlada, mientras que otras arterias presentan transitabilidad normal o requieren atención especial por parte de los conductores.

Situación crítica en la Ruta Nacional 141

La Ruta Nacional 141 presenta el escenario más complejo. Aunque se encuentra habilitada desde las 07:00 horas, existe un tramo de alto riesgo en la zona de Marayes, específicamente a tres kilómetros antes de llegar a la localidad, donde se han registrado socavones. Para garantizar la seguridad, se ha implementado señalización en los sectores comprometidos y hay personal de Vialidad Nacional realizando trabajos en el lugar. Además, un operativo de Gendarmería Nacional ordena el tránsito, el cual se realiza de manera controlada por media calzada. Se recomienda a los usuarios circular con máxima precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en la ruta.

Rutas que requieren precaución y atención

Otras rutas presentan condiciones que exigen un manejo atento. En la Ruta Nacional 40 Norte, el tramo entre Huaco y el límite con La Rioja requiere máxima precaución debido a la presencia de badenes afectados, donde también hay personal trabajando. Los tramos de Jáchal a Matías Sánchez y de Talacasto a Villicum son transitables con precaución. Por su parte, en la Ruta Nacional 150, el tramo hacia Ischigualasto (Valle Fértil) es transitable con precaución, especialmente en la zona de túneles, mientras que el tramo de Jáchal a Rodeo se reporta transitable. Finalmente, la Ruta Nacional 153, en el departamento Sarmiento (zona Los Berros / Pedernal), es transitable con precaución debido a tareas de mantenimiento en distintos puntos.

Rutas con transitabilidad normal

Según el parte oficial, varias rutas se encuentran en condiciones normales. La Ruta Nacional 149 es transitable en los departamentos de Calingasta e Iglesia. La Ruta Nacional 20 es transitable en los tramos de San Juan a Caucete y de Caucete a El Encón. Asimismo, la Ruta Nacional 40 Sur es transitable en el tramo de San Juan a Mendoza.

Vialidad Nacional insta a la población a planificar los viajes con anticipación y a consultar el estado de las rutas antes de partir. Se recomienda circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo, ya que las condiciones de la calzada pueden variar. La información actualizada es fundamental para prevenir incidentes y garantizar la seguridad vial en toda la provincia.