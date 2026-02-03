El Hospital Dr. Alejandro Albarracín, ubicado en el departamento Valle Fértil, continúa fortaleciendo su capacidad de atención sanitaria mediante la consolidación de las cirugías generales, dando continuidad al trabajo iniciado durante el año pasado y con el objetivo de superar las 80 intervenciones quirúrgicas en el transcurso de este año.

El equipo de Salud trabaja con profesionalismo en Valle Fértil.

Durante el último año, el nosocomio llevó adelante cirugías generales programadas, entre las que se destacaron procedimientos habituales como hernias y cirugías abdominales, lo que permitió dar respuesta a patologías frecuentes de la comunidad sin necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad.

Según los datos oficiales, entre el 28 de marzo y diciembre de 2025, en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín se realizaron un total de 88 cirugías. De ese número, 82 correspondieron a cirugías generales, entre ellas colecistectomías, hernias, hemorroides y extirpación de lipomas, mientras que 6 intervenciones fueron del área de Ginecología, como ligaduras tubarias y biopsias.

Valle Fértil consolida la atención quirúrgica sin necesidad de derivaciones.

En esa misma línea de trabajo, el pasado viernes 30 de enero, profesionales del equipo itinerante de Cirugías Periféricas, junto al personal del hospital departamental, llevaron a cabo seis nuevas intervenciones quirúrgicas: tres colecistectomías, dos cirugías de hernias y una fístula perianal. Estas prácticas forman parte de una estrategia destinada a reducir las listas de espera tanto en hospitales descentralizados como departamentales, en cirugías generales y ginecológicas, dando respuesta a la demanda de la población sanjuanina.

Las intervenciones fueron realizadas por el equipo de salud local, con el acompañamiento del sistema sanitario provincial, lo que permitió evitar derivaciones, acortar los tiempos de espera y disminuir los traslados de pacientes y familiares hacia otros departamentos o centros de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la continuidad y el fortalecimiento de las cirugías periféricas son fundamentales para garantizar una atención más equitativa, ya que permiten acercar prestaciones esenciales a zonas alejadas, optimizar los recursos del sistema de salud y fortalecer el rol de los hospitales departamentales dentro de la red sanitaria provincial.