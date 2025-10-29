El proceso de escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas en San Juan trajo consigo la primera gran sorpresa, confirmando un giro total en el departamento Caucete. Contrariamente a lo que había arrojado el conteo provisorio inicial, Fuerza San Juan (FSJ) se impuso finalmente en la contienda local, revirtiendo el resultado previo y validando la polémica denuncia de su principal referente. De igual modo, esto no impacta en la distribución de bancas ni en el resultado general de la provincia.

El recuento oficial de las urnas de Caucete estableció una victoria para el frente liderado por la intendenta y candidata Romina Rosas, quien había puesto en duda el resultado difundido inmediatamente después de los comicios.

Según el acta del escrutinio definitivo, el frente Fuerza San Juan obtuvo 8.186 votos, superando a su principal competidor, Por San Juan, que alcanzó 8.122 sufragios. Esta cifra establece una diferencia de solo 64 votos a favor de FSJ en uno de los departamentos que se había convertido en el centro de atención de la elección por su extrema paridad. Otras fuerzas en Caucete obtuvieron: La Libertad Avanza 3.832; Hacemos 470; Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad 333; y Evolución Liberal 291.

La denuncia que puso el foco en el Este

La controversia sobre los resultados de Caucete comenzó inmediatamente después de las elecciones, momento en el que la propia intendenta, candidata por Fuerza San Juan, sostuvo que el resultado oficial no reflejaba la realidad. Rosas afirmó que "hemos ganado" y que el error ya había sido identificado.

La Intendenta detalló que la irregularidad se había producido específicamente en la mesa 1.673, donde los votos correspondientes a Fuerza San Juan supuestamente no habían sido correctamente incorporados al acta general. Rosas insistió que con la corrección de esos sufragios, su espacio se impondría en las urnas.

La corrección obtenida mediante el escrutinio definitivo, que dio la victoria a FSJ, refuerza la posición de Rosas, quien previamente había argumentado que la diferencia observada en el conteo provisorio respondía a un error administrativo. En aquel momento, la jefa comunal había destacado el carácter "apretado" de la elección, pero mantuvo su convicción de estar ganando "contra todo y contra todos" en el departamento.

Este resultado final tiene una lectura política profunda para el peronismo sanjuanino. La intendenta Rosas había interpretado que el trabajo territorial de los intendentes fue fundamental para lograr sostener los distritos en un contexto general adverso para el Partido Justicialista.

Además, Rosas había planteado que los resultados, incluso en la estrechez, eran una señal política que indicaba que "los sanjuaninos no están de acuerdo con el ajuste ni con la postura del gobierno provincial frente a ese ajuste". La confirmación de la victoria en el escrutinio definitivo permite a Fuerza San Juan y al peronismo local capitalizar el triunfo en el departamento, poniendo en valor el respaldo obtenido en las urnas y reforzando la idea de la capacidad de reorganización y unidad del espacio.

Mientras la polémica de Caucete se aclara con cifras oficiales, el conteo definitivo continúa su curso. Desde la Justicia Electoral se indicó que ya se han escrutado, además de Caucete, las urnas de los departamentos Jáchal, Iglesia y Calingasta, y que el conteo de boletas continuará durante la jornada siguiente.