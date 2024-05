En San Juan y el país en general, hay un gran consumo de café per cápita. Sin embargo, según afirmó el especialista Iván Nolazco, catador internacional de café, lo que se consume es "el descarte" y agregó que "no gozamos de la posibilidad de saborear una buena taza de humeante café especial".

Nolazco habló con DIARIO HUARPE y explicó que hay dos tipos de cafés que se consumen en Argentina: el convencional y el descarte, esta última viene de la parte final de la cosecha del grano café. Además, los tipos de variedades de café es el robusta y el arábica, siendo el primero de ellos una variedad de menor calidad y sabor más amargo. "El café llega con alta humedad, por lo tanto debe sobretostarse para eliminar bacterias, hongos y mohos. No por nada, en las cafeterías argentinas suelen acompañar el café con un vaso de agua o soda para poder pasar el amargo sabor”, manifestó.

Con respecto al tipo de café que se consume en San Juan, y también en gran parte del país, afirmó que "generalmente es el café descarte, que viene con un alto grado de humedad, entonces los empresarios lo que hacen es sobretostarlo para quitar la humedad y eliminar hongos, mohos y bacterias que proliferan en él, dándole ese sabor fuerte y amargo. Al sobretostarlo, el café queda muy amargo y libera una sustancia que es acrilamida que podría producir cáncer y es muy perjudicial para la salud".

Iván Nolazco, escritor, periodista y el único catador internacional de café en la región de Cuyo.

Si bien es conocido el consumo de café a lo largo y ancho del país, Nolazo afirmó que "no hay cultura cafetera, entonces no tienen un buen gusto para el café especial, pero eso no significa que los empresarios deban envenenar al público".

"Los catadores de café valoramos no solo la calidad y estandarización de los granos, sino también humedad, tostado, molienda, color, fragancia, aroma y sabor. Lamentablemente, ni en San Juan ni en la región de Cuyo encontraremos un café de especialidad", explica el especialista.

El problema está con el sobretueste y en el café torrado que está prohibido en todo el mundo, menos en Argentina. "Estas prácticas, que en la mayoría de países del mundo se hallan prohibidas, en el país se siguen llevando a cabo. El café que supera los 12% de humedad tiene hongos y mohos lo que produce una bacteria que es dañina para el organismo porque al generar más calor en el café produce la sustancia de acrilamida que es muy perjudicial", finalizó diciendo Nolazco.

Cómo es el café especial

Según Nolazco, el café especial no tiene marca. Cada café especial tiene un certificado único que lo brinda un catador de cafés. Las características que tiene un buen café son las siguientes: tiene que tener una humedad óptima de no más de 12%, tiene cero defectos, similar tamaño, única variedad, y tostado adecuado y parejo,

Según mencionó el especialista solo el 5 % del café producido en el mundo entra en la categoría de café especial.

Podemos observar la diferencia entre el café torrado y el café especial. (Foto: gentileza).

Quién es Ivan Nolazco

Ivan Nolazco, es nacido en Perú, y hace siente años que llegó a la Argentina y hace cuatro que recibió la nacionalidad del país. Es el único catador que hay en la región de Cuyo. Para realizar su informe, el catador contó a este medio que visitó las principales cafeterías de los centros de San Juan, Mendoza y San Luis para analizar el café donde pudo determinar que "en ninguna parte de la región de Cuyo ni en Argentina se consume café de calidad".