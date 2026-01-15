Estados Unidos concretó este miércoles su primera venta de petróleo venezolano, valuada en aproximadamente 500 millones de dólares, según confirmaron fuentes oficiales a Reuters. La operación forma parte de un acuerdo energético más amplio, estimado en 2.000 millones de dólares, entre Washington y las nuevas autoridades de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los ingresos obtenidos por esta venta inicial están siendo depositados en cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, con la principal ubicada en Qatar como un sitio neutral para facilitar las transacciones bajo supervisión estadounidense y minimizar riesgos de incautación.

Publicidad

Funcionarios estadounidenses indicaron que se esperan ventas adicionales de crudo venezolano en los próximos días y semanas, en el marco de la implementación del acuerdo con Caracas.

La medida llega en un momento de intensa reconfiguración de la industria energética venezolana y de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la intervención militar que resultó en la detención de Maduro. La estrategia estadounidense contempla la explotación y comercialización de amplias reservas de crudo venezolano y la participación de compañías internacionales bajo un nuevo marco legal y operativo.

Publicidad

El anuncio de la venta también ha tenido efectos en los mercados globales. Algunas petroleras y acciones relacionadas con el crudo han mostrado reacciones en las bolsas, reflejando la sensibilidad de los inversores ante cambios en la oferta petrolera internacional.

Los ingresos y futuros contratos sobre el petróleo venezolano representan un paso significativo en la gestión de los recursos energéticos del país sudamericano y abren una nueva etapa de participación estadounidense en el sector, con posibles implicancias geopolíticas y económicas a nivel regional.