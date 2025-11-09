Luego de varios días de haberlo designado para ese cargo, y ya de regreso en la Argentina, el presidente Javier Milei le tomará juramento el próximo martes al futuro ministro del Interior, Diego Santilli, que ya viene trabajando en ese rol y lleva adelante una agenda de reuniones con gobernadores.

El procedimiento formal se realizará durante un acto que se llevará adelante a partir de las 15 de ese día en el Salón Blanco de la sede de Gobierno.

La ceremonia, como es habitual, estará encabezada por el jefe de Estado, y contará con la presencia de los principales integrantes del Gabinete nacional y de familiares y amigos del “Colo”.

Entre los invitados podría estar Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, a la que el propio Santilli perteneció hasta la semana pasada, cuando presentó su renuncia a la banca para poder cumplir su nuevo rol.

A pesar de que todavía no asumió, el ex legislador recibió el último viernes en las oficinas del Ministerio del Interior a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

En tanto, el lunes que viene que hará lo propio con los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora, dos representantes provinciales que suelen mostrarse críticos de la gestión libertaria.

El miércoles, para cuando ya habrá jurado, será el turno del salteño, Gustavo Sáenz, quien también fue convocado para esta primera ronda de encuentros en los que “El Colo” retomó las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas que Milei intentará impulsar en el Congreso.

El dirigente del PRO fue designado en el lugar que dejó vacante Lisandro Catalán, quien renunció a finales de octubre junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asediados por la interna en el Poder Ejecutivo.

Fuente: Infobae