El dólar oficial retomó las subas este viernes y cerró la semana en alza. Pese a eso, en los últimos cuatro días hábiles la brecha contra el techo de la banda cambiaria se consolidó a más del 5%. Si bien la inflación generó sorpresas por su incremento sostenido, el foco de los inversores se focaliza en la política del Tesoro en cuanto a la acumulación de divisas.

El dólar mayorista cerró a $1.441 para la venta tras encadenar dos rondas de correcciones, una suba de $5 respecto a ayer. El esquema de bandas cambiarias fijó para este viernes un techo de libre flotación de $1.517, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,3% por debajo de ese límite. En la semana, el mayorista cerró con una leve alza de $6.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta 0,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará a $1.453.

En el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.465 para la venta y se sostuvo a $20 por encima del blue, que opera con una leve baja en $1.445, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña.

Con esta dinámica, el dólar tarjeta —que surge del tipo de cambio minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.898.

En ese marco, dentro de los financieros, el MEP cotiza $1.478,44, mientras que el CCL opera a $1.512,68, con una brecha que vuelve al 5%. Por su parte, el dólar cripto cotiza a $1.500.

Fuente: Ámbito