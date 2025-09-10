Estos son los ya clasificados al Mundial 2026 y los que jugarán el Repechaje

A medida que el calendario avanza, el Mundial 2026 toma forma. Con la fase clasificatoria en su recta final, 18 de las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo ya tienen su lugar asegurado. A los tres anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, se suman equipos de Conmebol, África, Asia y Oceanía que lograron su pase directo. Entre los clasificados se encuentran pesos pesados como Argentina, Brasil y Uruguay, que lideran la lista de la Conmebol, junto a Marruecos y Túnez, que representarán al continente africano, y seis naciones asiáticas, incluyendo a Australia.

Con las clasificatorias de la Conmebol y Oceanía ya finalizadas, la atención ahora se centra en las otras confederaciones. Todavía restan definirse 16 cupos de Europa, 7 de África, 3 de Concacaf y 2 más de Asia. La emoción continúa con los repechajes internacionales, que entregarán los últimos dos pases al torneo. En esta instancia, ya han asegurado su lugar Bolivia y Nueva Caledonia, a la espera de sus rivales.

Publicidad

El sorteo del torneo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC. Para esa fecha, sin embargo, seis de los 48 cupos del Mundial aún no tendrán dueño. La FIFA ha designado la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 para la disputa de los encuentros de repechaje, que definirán a los últimos clasificados.

Así será el nuevo formato y los repechajes

El Mundial 2026 será el primero con 48 equipos, y su formato también cambia para acomodar la expansión. El torneo, que tendrá 104 partidos, se jugará en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente a los dieciseisavos de final, y a ellos se sumarán los ocho mejores terceros, lo que promete una fase de grupos más competitiva. El evento comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca y concluirá el 29 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Publicidad

En cuanto al repechaje internacional, se jugará en un formato de dos etapas. Los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA esperarán en las finales, mientras que las otras cuatro selecciones se enfrentarán en semifinales. Los ganadores de estas instancias se medirán en la gran final para definir a los últimos dos equipos que irán a la Copa del Mundo.

Clasificados hasta el momento (18/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)