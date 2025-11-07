MasterChef Celebrity es considerado el show más visto del momento, aunque no está exento de polémicas. A los escándalos internos del reality y a las controversias de su conductora, Wanda Nara, se suman los constantes conflictos entre los participantes y el jurado. De hecho, dos de los eliminados, Esteban Mirol y el Peque Schwartzman, ya habían apuntado contra los chefs. Ahora, se supo que una importante figura del certamen se habría cansado de la situación y habría decidido irse.

Según reveló Ángel de Brito, la figura en cuestión es Eugenia Tobal, quien "habría abandonado el reality después de haber pasado un mal momento cuando cocinó un brownie inspirada en su madre".

El periodista detalló que Tobal "está harta de algunos dichos del jurado, pero hay uno que fue el colmo, Germán Martitegui". El comentario que enojó a la participante sucedió porque el brownie le había salido "genial" y tenía una conexión emocional con su madre, por lo que el comentario del chef "le removió cosas".

La frase supuestamente utilizada por Germán Martitegui fue: "¿Qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar esto?". Aunque esta versión es la que causó el enojo, la que salió al aire en el programa fue mucho más "tranquila".

Cabe recordar que la propia actriz había confesado que había aceptado la oportunidad de estar en MasterChef Celebrity para homenajear a su madre, quien le había enseñado a cocinar.

Pese a que la decisión de irse estaría tomada, Tobal utilizaría una excusa pública: "Ella va a decir que se va por temas personales", aseguró Ángel de Brito.

Eugenia Tobal estaba teniendo un paso destacado en MasterChef Celebrity, y muchos la catalogaban como una posible ganadora. Ahora la duda recae en si Telefe "está a tiempo de convencerla para que continúe". De concretarse su partida, Tobal se sumaría a las renuncias previas de Pablo Lescano y Valentina Cervantes.