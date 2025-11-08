Apenas un puñado de semanas y unos exiguos episodios al aire, el reality MasterChef ya generó un "tsunami de controversias". El eje se centra en las renuncias masivas, más allá de las dudas históricas sobre la veracidad de la cocción de los platos por parte de los famosos.

Recientemente se filtró que Eugenia Tobal presentó su dimisión. El motivo de esta dimisión supuestamente se vincula con los modales de Germán Martitegui, quien le habría manifestado una frase hiriente respecto a un plato en honor a su madre, lo que le habría dañado el plano emocional.

Luego de que la información se filtrara, la actriz fue consultada por Pilar Smith sobre su dimisión, a lo que Tobal deslizó una frase escueta que parece ser una "gambeta de la realidad". Ella exteriorizó solamente: “Buen día, no”.

Sin embargo, parece que existe un trasfondo mucho peor. La periodista Marcela Tauro narró una versión "escabrosa": “Me dicen que ella quiso renunciar, pero que no la dejan, no le aceptan la renuncia”.

Tauro describió una "maniobra controversial" del reality que se relaciona con el ultimátum que le transmitieron detrás de bambalinas a la actriz. La producción le habría dicho: “Le dijeron: ‘ahora el lunes vas a tener que cocinar y hacerlo mal, quemá la comida o algo, porque te tienen que eliminar, no te podés ir’”.

Marcela Tauro corroboró una "verdad desconocida" que vuelve a poner en el foco la honestidad del certamen. La panelista aseveró que los demás que se fueron lo hicieron por contrato, ya que estaba estipulado: “Si no lo pusiste en el contrato no podés renunciar”.