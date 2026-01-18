Ocho países europeos miembros de la OTAN publicaron una declaración conjunta en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la creciente tensión internacional por la situación de Groenlandia. El documento busca respaldar a Dinamarca y aclarar el alcance de la presencia militar europea en la isla, luego de los dichos del mandatario estadounidense sobre una eventual apropiación del territorio.

La declaración fue suscripta por Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, que remarcaron su compromiso común con el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico, al que definieron como un “interés transatlántico compartido”. En ese sentido, explicaron que el ejercicio militar denominado Arctic Endurance, desarrollado recientemente en Groenlandia con la participación de poco más de 30 efectivos europeos, responde a esa estrategia y “no supone ninguna amenaza para nadie”.

En el texto, los países firmantes expresaron su plena solidaridad con el Reino de Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia, y manifestaron su disposición a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. “Defendemos firmemente estos valores”, sostuvieron, en una clara respuesta a las declaraciones de Trump.

Además, denunciaron que Washington amenazó con imponer aranceles como represalia por el envío de personal militar europeo a la isla. Según señalaron, este tipo de medidas “socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”. Frente a ese escenario, reafirmaron que mantendrán una respuesta “unida y coordinada” y que están comprometidos con la defensa de su soberanía.

Las tensiones se intensificaron luego de que Trump anunciara que varios países europeos que “han viajado” a Groenlandia “con fines desconocidos” deberán afrontar un arancel del 10 % sobre todos los suministros destinados a Estados Unidos a partir del 1 de febrero. Además, advirtió que esas tarifas podrían elevarse al 25 % desde el 1 de junio de 2026.

El cruce diplomático vuelve a poner en el centro de la escena la relevancia estratégica de Groenlandia en el escenario geopolítico global y abre un nuevo foco de conflicto entre Estados Unidos y sus aliados europeos dentro de la propia OTAN.