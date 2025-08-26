Una amenaza de bomba obligó a evacuar la Escuela de Enología durante la siesta de este martes, generando un fuerte operativo de seguridad en la zona. El establecimiento educativo, reconocido por su formación en la industria vitivinícola, se encontraba en pleno horario de actividades cuando se dio la alerta.

De acuerdo con fuentes policiales, la advertencia se recibió a través de una comunicación telefónica que alertaba sobre la posible colocación de un artefacto explosivo en el interior del edificio. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de emergencias.

Personal Policial y Bomberos realizaron el protocolo correspondiente. Foto: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE

Rosana Zuccotti, directora del establecimiento, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE que al momento de tomar conocimiento del llamado procedieron a la evacuación de los alumnos.

El operativo incluyó un amplio perímetro de seguridad para evitar el ingreso de vehículos y peatones a la zona, mientras se llevaban a cabo las tareas de inspección. Hasta el momento, no se encontraron elementos sospechosos dentro del establecimiento.

Los alumnos y docentes debieron desalojar el edificio. Foto: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE

Este tipo de hechos genera gran preocupación en la comunidad ya que este sería el quinto hecho en menos de un mes.

Antecedentes

El episodio ocurrido en la Escuela de Enología no es un hecho aislado, ya que en el último mes San Juan ha registrado varias amenazas que obligaron a desplegar operativos de seguridad y evacuar edificios públicos y privados.

El pasado 30 de julio, la Escuela Rogelio Boero tuvo que ser evacuada tras un llamado que advertía sobre un explosivo en el establecimiento. La Justicia logró identificar a los autores y dos jóvenes fueron imputados como coautores del delito de intimidación pública.

El caso de mayor relevancia ocurrió el 1 de agosto, cuando el show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni se vio envuelto en una amenaza que tuvo repercusión nacional. Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años, fue detenido y condenado a tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado.

Los hechos continuaron el 8 de agosto en una escuela del barrio Valle Grande, en Rawson, que también fue evacuada ante una amenaza similar. Aunque no se hallaron explosivos, el operativo generó gran conmoción entre las familias. La investigación por este hecho sigue abierta.

Incluso el Centro Cívico volvió a ser escenario del caos el miércoles 20 de agosto al mediodía, cuando una amenaza obligó a evacuar por completo el edificio. Tanto empleados públicos como ciudadanos que realizaban trámites fueron trasladados hacia la Plaza España y zonas aledañas, mientras la Policía activaba el protocolo de seguridad.