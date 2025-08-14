Evangelina Anderson habló sobre los rumores de separación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio y puso fin a semanas de especulaciones sobre su vida sentimental al confirmar que está separada de Martín Demichelis, su pareja durante casi dos décadas y padre de sus tres hijos. Frente a las cámaras y periodistas que la aguardaban a la salida de la grabación de Los 8 Escalones, la modelo fue tajante: “Estoy separada”. Con gesto serio, evitó profundizar en los motivos, argumentando que se trata de “una familia y hay tres chicos” involucrados.

La confirmación llegó luego de que en Desayuno Americano se mostrara una breve entrevista donde Anderson, visiblemente incómoda, reveló que la ruptura no es reciente: “Sí, hace mucho”, respondió cuando se le preguntó si el distanciamiento con el exfutbolista venía de tiempo atrás. De esta forma, eligió poner fin a las versiones sin caer en especulaciones, y dejó en claro que la decisión fue tomada hace tiempo: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Estamos en eso, estamos tratando de salir adelante”.

Más declaraciones de Evangelina Anderson

En sus declaraciones, también subrayó que no dará detalles sobre el proceso de divorcio. “18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata”, expresó con sinceridad. La modelo reconoció el impacto emocional del momento y remarcó que, a pesar del final de la relación, ambos siguen compartiendo el mismo entorno familiar. “Tomamos la decisión hace bastante”, dijo, reconociendo el desgaste pero evitando entrar en conflictos públicos.

Consultada sobre su vínculo con Wanda Nara, Anderson explicó que mantienen una relación cordial, principalmente por la cercanía familiar. “Wanda es mi vecina, hablamos constantemente porque nuestras hijas están juntas, los chicos grandes también, me la encuentro en el ascensor, mirá lo que es la vida”, compartió, despejando rumores sobre una amistad reciente surgida por conveniencia.

En medio del revuelo, Evangelina también usó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido. “Gracias por todos los mensajes tan lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”, escribió en una historia de Instagram acompañada de una selfie desde su camarín. Mientras tanto, en LAM surgieron nuevas versiones que involucran a una tercera persona en la vida de Demichelis: la DJ Stephie Moreno, quien habría tenido un vínculo con él durante su paso por Rayados de Monterrey. Aunque Evangelina no comentó sobre el tema, su decisión de hablar públicamente parece buscar poner límites claros en medio del creciente interés mediático.