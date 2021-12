Excarcelan a tres de los cuatro detenidos por el asesinato de la jubilada María Pérez

A tres meses de ser detenidos e imputados por el crimen de María Pérez, la jubilada de 82 años degollada y golpeada en medio de un robo en Villa Paolini, Pocito, la Justicia liberó a tres de los cuatro sospechosos. Según explicaron fuentes del caso a DIARIO HUARPE, los acusados mantienen la misma calificación inicial de homicidio agravado y no representan peligro para la investigación, ya que casi todas las pruebas del homicidio están recolectadas y desarrolladas.

Los sospechosos excarcelados son Jon Cano, Joaquín Fernández y Alfredo Ortiz, que son amigos o conocidos de Cristian Di Carlo, el único que continúa detenido y el más complicado en la investigación que lleva a cabo la fiscalía Delitos Especiales, explicaron fuentes judiciales.

Cristian Di Carlo, el más complicado. Foto archivo DIARIO HUARPE.

A los sospechosos liberados se les vencía la prisión preventiva en abril de 2022, pero la unidad del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que no tenía sentido que continuarán preso, pues no están igual de complicados por las pericias como Di Carlo y además la mayoría de la carga probatoria está realizada, lo que quiere decir que no hay peligro de entorpecimiento de la investigación.

Jon Cano y Joaquín Fernández fueron detenidos el mismo tiempo que Di Carlo, en el mes de septiembre, mientras que Alfredo Ortiz cayó en octubre. Este último antes de ser imputado declaró que no estuvo en la casa de la jubilada.

Si bien Cano, Fernández y Ortiz siguen imputados por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y criminis causa, en el MPF no descartaron que sean acusados por otro delito diferente, el de encubrimiento.

María Pérez murió golpeada y degollada brutalmente. Foto archivo.

Durante los tres meses de detención no surgieron más pruebas relevantes que las recolectadas por fiscalía. Di Carlo, el vecino de María Pérez es el más complicado, pues encontraron su ADN en una herida provocada en el cuerpo de la víctima. Además, los investigadores secuestraron su celular y encontraron dentro del dispositivo fotos de un revolver que tenía Pérez y dos relojes denunciados por los familiares como robados.

El perfil genético de Cristian Di Carlo fue encontrado en la manga del brazo izquierdo del pullover que vestía la víctima cuando fue ultimada el 21 de agosto pasado y que coincide con hematoma en el antebrazo izquierdo de la mujer. Se cree que el hombre la sujetó del brazo para golpearla en el rostro y luego degollarla, con el fin de robarle sus pertenencias.

Los primeros detenidos fueron Cano, Fernández y Di Carlo. Foto archivo DIARIO HUARPE.

La familia Di Carlo y la jubilada María Pérez tenían una pésima convivencia como vecinos. Esta relación de permanente conflicto y el hecho de que Di Carlo no se encontraba en su casa cuando ocurrió el homicidio lo pusieron en la mira de la Justicia.