Nieto de la jubilada asesinada en Pocito: "No entiendo por qué tanto daño"

Sergio Martin tiene 33 años y ahora debe convivir con un nuevo dolor. Uno que nadie se anima a imaginar y espera jamás a travesar en su destino. Los vecinos lo conocen de años, igual que a su abuela, María Pérez, la anciana de 82 años asesinada en su propia casa el pasado sábado 21 de agosto.

En la ocasión, se encuentra reunido con los vecinos de Villa Paolini, de donde podría decirse que es casi oriundo puesto que pasó en antes esas tranquilas calles parte de su infancia y adolescencia. Hoy, entre sus vecinos, es el testimonio viviente de un dolor devastador que compungió a todos los habitantes de esa villa pocitana y San Juan.

María Pérez, la anciana asesinada. Foto: Gentileza.

“Como seguir la vida después de esto es la pregunta. Voy y es como si estuviera ahí para mí. Que alguien haya hecho esto por unos míseros pesos me parece impensable. Quiero justicia porque quien haya hecho esto no puede andar suelto”, dice Martin a DIARIO HUARPE con un leve indignación pero también clara resignación: su abuela no va a volver y solo resta esperar los tiempo de la justicia.

Al igual que la mayoría de los vecinos, reconoce la falta de seguridad y comparte la angustia y enojo de sus vecinos por pérdida de su abuela y querida miembro de esa pequeña comunidad que cuenta con miembros que se conocen desde hace más de 40 años.

“Una cosa así antes no se ha visto. Hay muchos reclamos por la inseguridad y hasta parece que la zona está abandonada. Hace meses se pidieron las cámaras y no tuvimos respuesta de nada”, se queja Sergio. El decidió construir su casa, por cariño al lugar, en esa villa. Más precisamente, al lado de la casa de María Pérez. El, al igual que otros familiares, estuvo en la escena cuando el cuerpo de Pérez fue descubierto en su casa sobre un charco de sangre.

Sergio se sumó al reclamo vecinal. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

“Todavía no lo podemos creer. Uno espera que una mujer de 82 años que vive sola sufra algún que otro accidente o problema de salud. Pero fallecer así…que se vaya así nos ha destrozado”, confiesa Martin.

María Pérez había enviudado hace 24 años se había jubilado como ama de casa. Era conocida en el barrio por su lucidez y su gustó por la limpieza. Solía limpiar a menudo la vereda y de hecho, la última vez que vecinos la vieron, fue durante la mañana de ese sábado haciendo precisamente esa actividad.

“Mi abuela era una mujer muy reservada. Era muy de estar en la casa y no confiaba en los desconocidos. Por eso creo que quien haya hecho lo que hizo la espero dentro de la casa o aprovechó un descuido para meterse porque ella nunca dejaría la puerta abierta o le abriría a un desconocido”, razona Sergio.

Sergio Martin, al igual que su abuela, es conocido por los vecinos de la villa donde pasó parte de su infancia. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

A Pérez les sobreviven sus dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos, a quienes pudo conocer antes del fatídico día. Hoy, su memoria descansa en las anécdotas de sus vecinos y en quienes la conocieron como una conocida miembro de la Villa Paolini, quienes hoy luchan para proteger su pequeña comunidad de la inseguridad.

“Ahora lo que queremos es justicia. Sabemos que ese está moviendo y están haciendo su trabajo. Sabemos que puede tardar y les estamos dando tiempo para que trabajen y estamos esperando respuestas. Todavía no logro entender porque tanto daño. Hoy nos tocó a nosotros y mañana le puede tocar a cualquiera. Estamos pidiendo que las cosa cambien un poco acá y lograr que la justicia encuentre a la persona que lo hizo”, cerró Martin.