Extendieron la prisión preventiva para los acusados de estafa millonaria con lotes

A dos meses del allanamiento realizado en un estudio jurídico contable vinculado a los acusados en la causa por estafa millonaria con lotes, la justicia resolvió extender la prisión preventiva por un plazo de tres meses para Denise Robles Bonade y su ex pareja, Rubén Ángel Martín González.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, tras el pedido del fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. El fiscal argumentó que la libertad de los imputados podría poner en riesgo el avance de la instrucción. Con base en ese requerimiento, el magistrado dispuso la renovación de la medida coercitiva.

Tanto Robles Bonade como Martín González se encuentran cumpliendo la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, un beneficio que les fue otorgado por el cuidado de sus hijos. La jueza Ana Carolina Parra ya había prorrogado esta situación en enero.

La investigación se centra en una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos dentro de un emprendimiento inmobiliario que nunca se habría concretado. Según las denuncias presentadas, decenas de personas habrían entregado sumas significativas de dinero por lotes que no fueron urbanizados ni entregados, lo que habría generado un perjuicio económico de magnitud.

De acuerdo con los datos oficiales, Martín González enfrenta actualmente 159 hechos de estafa, mientras que Robles Bonade acumula 141 causas. Desde la fiscalía se informó que existen al menos cuatro nuevas denuncias en espera de ser formalmente incorporadas al legajo mediante una audiencia de ampliación. Se prevé que el objeto procesal sea ampliado en el corto plazo.

Con la prórroga de la prisión preventiva y la próxima incorporación de nuevas denuncias, el proceso penal se encamina hacia una expansión significativa. La hipótesis sostenida por la fiscalía acerca de la existencia de un esquema de estafas reiteradas en el tiempo continúa siendo investigada.