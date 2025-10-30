La tragedia ocurrió en el Club Argentino de Quilmes, donde Benicio Farji, de 8 años, entrenaba junto a otros niños. El martes por la noche, uno de los arcos de handball se desplomó sobre él, provocándole graves lesiones. Fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce, donde permaneció internado en estado crítico. Este jueves por la tarde se confirmó su fallecimiento.

El accidente dejó una profunda conmoción entre los familiares, amigos y profesores del club. “Fue una tragedia muy dura para todos. Benicio era un nene muy querido, lleno de alegría y energía”, contó una madre del club. Otra agregó: “Ningún chico se colgó del arco. Estaban esperando tranquilos que terminara el entrenamiento. El arco se cayó solo, sin que nadie lo tocara”.

Sin embargo, algunas versiones contradicen ese relato. Otros padres aseguran que un niño podría haberse trepado al arco, lo que habría provocado el desplome. “Fue el arco de handball. Habíamos pedido que se cambien de lugar, pero se usan para distintas disciplinas, por eso no están amurados”, explicó otra madre.

Fuentes judiciales informaron que se trabaja para determinar qué ocurrió realmente y si hubo negligencia en la colocación o manipulación del arco. La estructura metálica no estaba fijada al suelo y se investiga si cumplía con las normas de seguridad requeridas.

El Club Argentino de Quilmes permanece cerrado por duelo y emitió un comunicado en redes sociales expresando su dolor: “Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu y su manera de disfrutar cada juego nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar”.

Familiares, compañeros y entrenadores despidieron al pequeño con profundo pesar. Mientras tanto, la fiscalía avanza con peritajes y testimonios para esclarecer la causa del accidente que le costó la vida a Benicio Farji.