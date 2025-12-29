En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Cecilia Giménez, la mujer que se hizo conocida a nivel mundial por la fallida restauración de la obra Ecce Homo en la localidad española de Borja. La noticia fue confirmada por el alcalde del municipio, Eduardo Arilla, quien expresó el pesar de toda la comunidad.

Giménez murió en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, donde residía desde hacía varios años. “Perdemos a una persona muy querida en el pueblo”, señaló Arilla en declaraciones a la agencia EFE, al tiempo que la describió como una mujer de “bondad inmensa”.

El alcalde también destacó que Cecilia Giménez tuvo una vida marcada por dificultades personales, pero que supo sobrellevar con entereza la enorme presión mediática que surgió a partir del fenómeno global del Ecce Homo. Según remarcó, mostró una fortaleza notable frente a la exposición pública que la convirtió, involuntariamente, en una figura mundial.

La restauración fallida de la pintura, realizada en 2012 ante el visible deterioro de la obra original, provocó una reacción internacional sin precedentes. La imagen recorrió medios de comunicación de todo el mundo y colocó a Borja en el centro del mapa cultural y turístico global.

La obra original, pintada por Elías García a comienzos del siglo XX, había pasado prácticamente inadvertida durante décadas. Sin embargo, tras la intervención de Giménez, el Ecce Homo restaurado se transformó en un atractivo turístico permanente para la ciudad.

En la última década, el santuario recibió más de 10.000 visitantes anuales provenientes de distintos países y superó los 200.000 visitantes acumulados, generando ingresos clave para la economía local y consolidando a Borja como un destino turístico inesperado.