Felipe Pettinato: mea culpa y la verdad sobre la muerte de Melchor Rodrigo

Felipe Pettinato inició el año con la confirmación de una condena de nueve meses de prisión por el abuso de su excuñada. Esta sentencia firme también exige que el mediático comience un tratamiento para abordar sus problemas de salud mental.

A pesar de esta condena, el proceso judicial más esperado aún se mantiene en suspenso: Pettinato sigue imputado por el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo, quien murió en un incendio ocurrido en el departamento de Felipe en mayo de 2022. Aunque el debate oral y público estaba programado para comenzar en septiembre, la Justicia tuvo que posponerlo hasta febrero de 2026 debido a la renuncia del juez suplente.

Durante este periodo difícil, Pettinato ha buscado retomar su vida y ha vuelto a trabajar en el stream Arbitrare junto a su padre, Roberto, y su hermana, Tamara Pettinato. Además, ha cumplido rigurosamente con el tratamiento indicado.

Este camino de recuperación lo ha llevado a reflexionar y a realizar un potente mea culpa sobre su pasado. Felipe Pettinato habló abiertamente sobre los efectos de sus adicciones en su vida personal, especialmente en su rol como padre: "Me separé de mi hija cuando ella tenía un año sin identificar qué pasó. A lo largo de los siguientes años me drogué, me interné, salí y volví a drogarme e internarme... no puede estar para mi hija. Eso me duele un montón, todavía sigo anhelando haber vivido esa familia, ese proyecto que alguna vez tuve".

Pettinato tuvo a su hija Juana Michela en 2018 con Sofía Colasante. La niña, que hoy tiene siete años, mantuvo un vínculo distante con su padre debido a sus constantes problemas de salud. Si bien ella nunca perdió contacto con la familia paterna, la relación con su padre fue compleja, un hecho que se hizo público cuando circuló un video donde la niña se negaba a hablar con él por videollamada, generando fuertes críticas. Pese a los altos y bajos, su madre siempre ha procurado que la niña mantenga una imagen positiva de él.

Consciente de la crítica y el "hate" que recibe en línea, donde muchas personas expresan el deseo de verlo encarcelado, Felipe compartió un fragmento de sus declaraciones en sus redes sociales, acompañado de una disculpa abierta: "Sí, fallé. Les juro que no podía parar, pero me recuperé y hoy estoy. Haciendo lo mejor que puedo".